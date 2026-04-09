WhatsApp, uzun süredir beklenen hamlesini yaptı ve Apple CarPlay için tamamen yenilenmiş, resmi uygulamasını App Store üzerinden kullanıcılarla buluşturdu. Daha önce kısıtlı özelliklerle ve sadece Siri üzerinden kullanılan platform, artık otomobilinizin ön paneline özel bir arayüzle taşınıyor.

WhatsApp, araç kullanırken mesajlaşmak isteyen CarPlay kullanıcıları için bir güncelleme yayınladı. Son WhatsApp iOS güncellemesi, CarPlay'de arama ve mesajlaşma deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

WhatsApp, App Store'da resmi CarPlay uygulamasını duyurdu

SİRİ’YE BAĞIMLILIK AZALIYOR, KONTROL SÜRÜCÜYE GEÇİYOR

Bugüne kadar araç içinde WhatsApp kullanmak, büyük oranda Siri’nin sesli komutlarını doğru anlamasına bağlıydı. Ancak yayınlanan son 26.13.74 sürümüyle birlikte işler değişti. Uygulama, sürücülerin dikkatini yoldan ayırmadan temel işlevlere erişebilmesi için üç basit sekme üzerine kurulmuş.

Sohbet listesiyle, artık sadece bildirim geldiğinde değil, istediğinizde de son sohbetlerinize göz atabileceksiniz. Ancak güvenlik gereği, araç ekranından uzun metinleri okumak yerine sadece okunmamış mesajları ve aktif sohbetleri hızlıca yönetebiliyorsunuz.

Arama geçmişi sekmesinde, gelen ve giden aramalar artık kronolojik bir liste halinde ekranda yer alıyor. Cevapsız çağrıları profil fotoğraflarıyla birlikte görüp, tek bir dokunuşla geri dönüş yapabiliyorsunuz.

Telefonunuzdaki "Favori Kişiler" listesiyle tam senkronize çalışan Favori sekmesi, en sık görüştüğünüz kişilere saniyeler içinde mesaj atmanıza veya onları aramanıza imkan tanıyor.

GÜVENLİK VE GİZLİLİKTEN ÖDÜN VERİLMEDİ

WhatsApp, bu yeni sürümde de “uçtan uca şifreleme” özelliğinin korunduğunu vurguluyor. Yani araç içinden yaptığınız tüm görüşmeler ve gönderdiğiniz mesajlar, tıpkı telefonunuzdaki gibi gizli kalıyor.

NASIL KULLANILIR?

Özellikten faydalanmak için ekstra bir kuruluma gerek yok. App Store üzerinden WhatsApp’ı en son sürüme güncellemeniz ve iPhone’unuzu aracınıza bağlamanız yeterli. WhatsApp ikonu otomatik olarak CarPlay menüsünde belirecek.

Özellikle direksiyon başında sesli komutlarla uğraşırken yaşanan karmaşayı bitirmesi beklenen bu güncelleme, sürücülere daha akıcı bir deneyim vaat ediyor.

WHATSAPP CARPLAY UYGULAMASI GEREKSİNİMLERİ NELER?

-iPhone 5 veya üzeri bir model

-Apple CarPlay'i destekleyen bir araç olmalı

-iPhone'unuzun iOS 26.4 veya üzeri bir sürüm olmalı.

-WhatsApp'ı en son sürüme güncelleyin.

-iPhone'unuzda Siri açık olmalı.

-WhatsApp'ta Face ID ve Touch ID etkinleştirilmemiş olmalı.

Haberle İlgili Daha Fazlası