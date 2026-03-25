Yamaha, güvenlik teknolojilerinde devrim niteliğinde bir adım atarak dünyanın ilk hava yastığı (airbag) sistemine sahip scooter modeli Tricity 300’ü tanıttı. Özellikle şehir içi mobilitesinde güvenliği en üst seviyeye taşımayı hedefleyen bu gelişme, motosiklet dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Yamaha, güvenlik teknolojileri konusunda motosiklet piyasasının oldukça gerisinde kalan scooterlar için bir devrime imza attı.

Marka, otomobillerde standart olan, motosikletlerde de neredeyse 20 yıldır kullanılan hava yastığı teknolojisini scooter dünyasına entegre etmek için uzun süredir yürüttüğü çalışmaları sonuçlandırdı.

Yamaha'dan dünyanın ilk hava yastıklı motosikleti: İşte yeni üç tekerlekli Tricity 300

İLK HAVA YASTIKLI SCOOTER

2026 model yılıyla tamamen güncellenen Yamaha Tricity 300, dünyada entegre hava yastığına sahip ilk seri üretim scooter olma özelliği taşıyor.

Motosikletin ön kısmına yerleştirilen hassas sensörler, ani yavaşlamaları veya çarpışma anlarını milisaniyeler içinde algılıyor. Darbe anında açılan hava yastığı, sürücünün göğüs ve boyun bölgesini koruyarak ciddi yaralanma riskini minimize ediyor. İsveç merkezli güvenlik şirketi Autoliv ile birlikte geliştirilen sistem önden çarpmalarda etkili olurken, yandan veya arkadan gerçekleşen darbelerde devreye girmiyor.

NEDEN TRİCİTY 300 SEÇİLDİ?

Üç tekerlekli yapısı sayesinde halihazırda yüksek denge ve yol tutuşu sunan Tricity 300, hava yastığı teknolojisi için en ideal platform olarak görüldü. LMW (Leaning Multi-Wheel) teknolojisi aracın yatma kabiliyetini korurken ekstra ön tekerlek sayesinde ıslak ve kaygan zeminlerde sunduğu güven, hava yastığıyla perçinlenmiş oldu.

Trafiğin en yoğun ve kaza riskinin yüksek olduğu kentsel kullanımda, bu sistem sürücüler için devasa bir "güvenlik kalkanı" oluşturuyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS

Güvenlik güncellemelerinin yanı sıra Tricity 300, performansından ödün vermiyor. 292 cc hacminde, tek silindirli motor ve otomatik CVT şanzımanla geliyor. Ayrıca ABS, çekiş kontrol sistemi ve Yamaha'nın supersport motosikletlerinde bulunan Birleşik Frenleme Sistemi de bulunuyor.

Yeni çift ekranlı gösterge paneli, 2,8 inçlik bir LCD panel ve 4,2 inçlik renkli TFT ekranı bir araya getiriyor. Park freni, akıllı anahtar, USB-C bağlantı noktası ve 45 litrelik sele altı saklama alanı standart olarak sunuluyor.

Yeni Tricity 300, İngiltere'de 8.780 sterlin (Yaklaşık 522 bin TL) fiyattan satışa sunuluyor.

