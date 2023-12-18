Yeni Honda CR-V artık E-SUV sınıfında

18 Aralık 2023 03:40 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 03:42

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Japon üretici Honda, dünyada en çok sattığı modeli olarak ön plana çıkan CR-V’nin birçok ilke imza atan yeni modelini Türkiye’de satışa sundu. Yeni nesil hibrit teknolojileri ile donatılan CR-V e:HEV, gerçek zamanlı dört çeker bir SUV. Öte yandan aracın üstüne standart olarak sunulan Honda’nın Gelişmiş Sürüş Destek Teknolojileri (ADAS), Avrupa’da ilk defa bir Honda modelinde karşımıza çıkarken, aracın büyüyen boyutları, yüksek teknoloji özellikleri, konfor ve güvenlik donanımları rakiplerini bir hayli zorlayacak gibi. Sadece Advance donanım paketi ile beğenilere sunulan yeni Honda CR-V 3 milyon TL fiyat etiketi ile bayilerde yerini aldı.

Basın lansmanında CR-V’nin dünyada SUV segmentine yön veren ilk modellerden biri olduğunu belirten Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada “2019 yılında Honda Türkiye’nin ilk hibrit SUV aracı olarak Türkiye’ye gelen CR-V, şimdi e:HEV çatısı altında geliştirilmiş üstün hibrit teknolojisine sahip altıncı nesli ile yeniden müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Türkiye’de değişen tercihler doğrultusunda yükselen SUV tercihlerini göz önüne alarak biz de bu model gamında ürün yelpazemizi büyüttük. Bu sınıfta HR-V modelimiz, ZR-V modelimiz ve son olarak tamamen yenilenen Honda CR-V ile yüksek hibrit teknolojimizi, gerçek zamanlı dört çeker (AWD) performansımızla birleştirerek müşterilemizin beğenisine sunuyoruz” dedi.

100 KM’DE 6,7 LİTRE

Yeni nesil CR-V’de kullanılan gelişmiş e:HEV teknolojisi, iyileştirilen çevresel performansı, hızlı tepki veren güçlü motoru ve azaltılmış kabin içi sesiyle farklı bir sürüş deneyimi sunuyor. Kaput altında 2.0 litrelik dört silindirli benzinli bir motor yer alıyor. Bu ünite çift elektrik motorlu otomatik şanzıman ile gücü lastiklere aktarıyor. CR-V e:HEV’in 0-100 km/s hızlanma süresi 9,5 saniye tamamlarken 187 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. e:HEV sistemin sunduğu verimlilik sayesinden 2 litrelik motor ile 6,7 lt/100 km birleşik yakıt tüketim değerine ulaşıyor.