Alman otomotiv devi BMW’nin tamamen elektrikli SUV modeli iX3, otomobil satın alma platformu What Car? tarafından yapılan oylamada ‘Yılın Otomobili’ seçildi. What Car? jürisi, ikinci nesil BMW iX3’ü “çığır açan, sürüş keyfi ve teknolojiyi bir araya getiren harika bir otomobil” olarak tanımlarken, bu ödül ile BMW, ‘Yılın Otomobili’ ödülünü dördüncü kez kazanmış oldu.

Otomobil satın alma platformu ve tüketici rehberi What Car? tarafından verilen ödüllerde, ikinci nesil BMW iX3 büyük övgü topladı. Jüri, modelin menzil, şarj hızı, sürüş keyfi ve teknolojik donanım açısından rakiplerine kıyasla belirgin şekilde fark attığını vurguladı.

Yılın otomobili belli oldu! Alman devi BMW dördüncü kez zirvede

BMW, DÖRDÜNCÜ KEZ ZİRVEDE

Bu ödül ile birlikte, BMW ‘Yılın Otomobili’ ödülünü dördüncü kez kazanmış oldu. Daha önce 7 Serisi (1988), 3 Serisi (2006) ve 5 Serisi (2017) bu unvana layık görülmüştü.

Sıfırdan elektrikli olarak geliştirilen yeni BMW iX3, 108,7 kWh kapasiteli bataryası sayesinde tek şarjla 800 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Ayrıca 400 kW’a kadar ultra hızlı şarj desteğiyle, sadece 10 dakikada yaklaşık 345 kilometrelik menzil ekleyebiliyor. Araçta dört adet süper hızlı bilgisayar bulunuyor. “Heart of joy” olarak adlandırılan ana bilgisayar ise elektrik motorları, frenler, direksiyon ve güvenlik sistemlerini yönetiyor.

Sürdürülebilir malzemelerle tasarlanan kabin, minimalist ön koltuklar ve ferah bir iç mekân sunuyor. 520 litrelik bagaj hacmi ve 58 litrelik ön bagaj alanıyla da aile kullanımına uygun bir yapı sağlıyor.

Yılın otomobili belli oldu! Alman devi BMW dördüncü kez zirvede

WHAT CAR? 2026 ÖDÜLLERİNDE ÖNE ÇIKANLAR

What Car? 2026 ödül töreninde öne çıkan modeller ise şu şekilde:

Küçük otomobil: Toyota Aygo X1.5 Hybrid Icon

Aile arabası: Honda Civic 2.0 e:HEV

Küçük SUV: Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI 150 Life DSG

Elektrikli aile SUV'u: Smart #5 Pro+

Premium SUV: Land Rover Defender 110 D250 S

Premium elektrikli SUV: BMW iX3 50 xDrive M Sport

Şarj edilebilir hibrit: MG HS 1.5T Şarj Edilebilir Hibrit SE

Lüks otomobil: Tesla Model 3 Long Range RWD

Lüks otomobil: BMW X7 XDrive40i M Sport

Emlak: Skoda Superb 1.5 TSI 150 e-tec SE L

MPV: Kia PV5 Long Range Plus

Yedi koltuklu SUV: Hyundai Santa Fe 1.6T Hybrid 2WD Premium

Coupe: BMW 4 Serisi 420i M Sport

Cabriolet: Mercedes CLE Cabriolet 200 AMG Line Premium

Performans otomobili: BMW M3 Touring xDrive Competition

Spor araba: Porsche 911 Carrera T

What Car? ödülleri, elektrikli otomobillerin otomotiv dünyasındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası