Mercedes-Benz Otomotiv, sektörde kendi farkını ortaya koyacak nitelikte hızlı şarj ağını oluşturma projesine En Yakıt iş birliğiyle start verdi.

Ali Çelik - Projenin ilk aşamasında 2027 yılının sonuna kadar yaklaşık 40 şarj lokasyonu hayata geçirilecek ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerini birbirine bağlayan otoyollarda 140’tan fazla aktif soket hizmete alınacak.

Düzenlenen basın toplantısında Türkiye otomotiv pazarındaki dönüşüme dikkat çeken Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan “Bu değişimin merkezinde elektrikli araçlar yer alıyor. 2025 yılında elektrikli araç satışlarımızı geçen yıla göre %35 artırdık. Toplam satışlarımız içinde elektrikli payı %21’e yükseldi. Bu oran bizi Mercedes-Benz ülkeleri arasında 8. sıraya taşıdı” dedi.

Türkiye’de sorunsuz ve yüksek kaliteli bir şarj deneyimi hedeflediklerini vurgulayan Bekdikhan “Elektrikli araç müşterilerimizin yanında olmak ve Mercedes-Benz farkını yansıtmak amacıyla, yüksek hızlı şarj ağı projemizi En Yakıt ile başlatıyoruz. İlk istasyonları yıl ortasında açmayı planlıyoruz. Mercedes-Benz elektrikli araç kullanıcıları belirlenen tarifeler üzerinden %14 indirimden faydalanabilecek ve bu avantajlar ilerleyen dönemlerde de dikkat çekecek” ifadelerini kullandı. En Yakıt İcra Kurulu Başkanı Özcan Akcan ise En Yakıt’ın premium hizmet anlayışına dikkat çekerek, “Tamamı en az 180 kW gücünde DC cihazlardan oluşan altyapımızla Türkiye genelinde hizmet veriyoruz. Mobil uygulamamız üzerinden sunduğumuz avantajlarla birlikte, 2026’da atacağımız adımlarla hizmet standartlarımızı daha da yukarı taşıyacağız” dedi.

