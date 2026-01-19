Yüksek hızlı şarjda premium hizmet ağı
Mercedes-Benz Otomotiv, sektörde kendi farkını ortaya koyacak nitelikte hızlı şarj ağını oluşturma projesine En Yakıt iş birliğiyle start verdi.
- Mercedes-Benz Otomotiv, Türkiye'deki elektrikli araç kullanıcıları için En Yakıt ile yüksek hızlı şarj ağı projesini hayata geçiriyor.
- Projenin ilk istasyonları yıl ortasında açılacak; 2027 sonuna kadar 40 lokasyonda 140'tan fazla soket hizmete sunulacak.
- Şarj lokasyonları, Türkiye'nin şehirlerini birbirine bağlayan otoyollarda yer alacak ve tamamı en az 180 kW gücünde DC cihazlardan oluşacak.
- Mercedes-Benz elektrikli araç sahipleri, belirlenen tarifeler üzerinden %14 indirim avantajından faydalanabilecek.
- Mercedes-Benz'in Türkiye'deki elektrikli araç satışları geçen yıl %35 artarak toplam satışların %21'ine ulaştı.
Ali Çelik - Projenin ilk aşamasında 2027 yılının sonuna kadar yaklaşık 40 şarj lokasyonu hayata geçirilecek ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerini birbirine bağlayan otoyollarda 140’tan fazla aktif soket hizmete alınacak.
Düzenlenen basın toplantısında Türkiye otomotiv pazarındaki dönüşüme dikkat çeken Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan “Bu değişimin merkezinde elektrikli araçlar yer alıyor. 2025 yılında elektrikli araç satışlarımızı geçen yıla göre %35 artırdık. Toplam satışlarımız içinde elektrikli payı %21’e yükseldi. Bu oran bizi Mercedes-Benz ülkeleri arasında 8. sıraya taşıdı” dedi.
Türkiye’de sorunsuz ve yüksek kaliteli bir şarj deneyimi hedeflediklerini vurgulayan Bekdikhan “Elektrikli araç müşterilerimizin yanında olmak ve Mercedes-Benz farkını yansıtmak amacıyla, yüksek hızlı şarj ağı projemizi En Yakıt ile başlatıyoruz. İlk istasyonları yıl ortasında açmayı planlıyoruz. Mercedes-Benz elektrikli araç kullanıcıları belirlenen tarifeler üzerinden %14 indirimden faydalanabilecek ve bu avantajlar ilerleyen dönemlerde de dikkat çekecek” ifadelerini kullandı. En Yakıt İcra Kurulu Başkanı Özcan Akcan ise En Yakıt’ın premium hizmet anlayışına dikkat çekerek, “Tamamı en az 180 kW gücünde DC cihazlardan oluşan altyapımızla Türkiye genelinde hizmet veriyoruz. Mobil uygulamamız üzerinden sunduğumuz avantajlarla birlikte, 2026’da atacağımız adımlarla hizmet standartlarımızı daha da yukarı taşıyacağız” dedi.