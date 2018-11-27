Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

6,2 inçlik çentikli ekrana sahip olan ve 19:9 görüntü oranı sunan Alcatel V5 yüzde 88’lik ekran-gövde oranıyla dikkat çekiyor. Arkada 16 MP ve 2 MP çift kamera ile gelen cihazın ön yüzeyinde ise 13 MP’lik bir kamera bulunuyor. Yapay zekâ algoritmalarıyla 11 farklı sahneyi algılayan cihaz, Google Lens sayesinde de kullanıcıların gördüğü bir ürünü internet üzerinden aramasına imkan sağlıyor. Cihazın teknik özellikleri ise şöyle: Android 8.1 Oreo işletim sistemi, MediaTek Helio P22 işlemci, 3GB RAM, 32GB dahili depolama ve 4000mAh batarya.