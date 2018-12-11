Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yeni nesil internet olarak kabul edilen blockchain yayıncılık sektörünü kökten değiştiriyor. Blockchain sansürü ortadan kaldırırken daha özgür ancak kontrollü yayın yapılabiliyor. Yayıncılık alanında blockchain teknolojisini kullanan girişimlerin sayısı da hızla artıyor. Bunlardan biri olan Kaliforniya merkezli canlı yayın platformu DLive üyelerine hem kendi programını yapma fırsatı hem de kripto para kazanma imkanı sunuyor. Twitch ve YouTube’a alternatif olarak çıkan Dlive yeni pazar olarak ise Türkiye’yi seçti. İngilizce dışındaki ilk dil seçeneğini Türkçe olarak belirleyen Dlive kısa sürede 35 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştı.

DLive Topluluk Başkanı Metin Redjepi, Lino blok zinciri üzerinden yayın yaptıklarını belirterek “DLive daha çok genç bir şirket. ABD’li bir grup üniversite öğrencisi tarafından ocak ayında faaliyete başladı. ABD, Almanya, Türkiye, Polonya ve Çekya’da faaliyet gösteriyoruz. Globalde 200 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştık. Aylık aktif kullanıcı sayımız ise bir milyonu geçti” dedi. Dlive üzerinden yapılan yayınlarda sansür uygulanmadığını ifade eden Redjepi “Yayıncılardan herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Dlive özgür bir yayın platformu. Geleneksel platformuyla aynı işlevi görüyor ama yayınlar arka planda bloklara kaydediliyor. On iki onaylayıcımız var. Kullanıcı hesap oluşturduktan yayını başlatıyorlar. İçerikler blockchainde tutuluyor. Sansür yok ama gösterime canlı yayın esnasında müdahale edebiliyoruz. Oysa YouTube kullanıcılarını engelliyor. Bizde ise adil bir oylamadan geçiyor” diye konuştu.



2,5 MİLYON DOLAR DAĞITTI

Platform için bugüne kadar 20 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını dile getiren Redjepi, Türkiye’de kısa vadede 200 bin kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Ayrıca bugüne kadar yayıncılara 2,5 milyon dolarlık destek sağladıklarını dile getiren Redjepi şunları kaydetti: Bunun yarısını Türk kullanıcılara dağıttık. Yayıncılara ödül ve puan veriyoruz. İzleyiciler de bağışta bulunabiliyor. Mesela müzik yayını yapıyorsunuz. Seyirciden ‘Şu şarkıyı söyler misin’ diye talep geliyor. Sen şarkıyı söylersen bağış yapıyor. Kıbrıs’tan bir yayıncımız 18 saat canlı oyun yayını yaptı. Bu sayede 200 dolar bağış aldı. Platform üzerinden canlı olarak çizim yapıp bağış kazananlar var. Bağışların yanı sıra her yeni kullanıcıya 40 Lino puan veriyoruz. Puanlar Bitcoin’e dönüyor. Lino puanların yerine 2019 yılında Linocoin’ler alacak. Kullanıcılarımız saniyeler içerisinde parasını transfer edecek. Türkiye’de öğrenciler blockchain’den yavaş yavaş gelir elde etmeye başladığını söyleyebilirim. Blokchain kesinlikle hayatımıza girecek.