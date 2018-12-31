Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yılın üçüncü çeyreğine ilişkin hazırlanan “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu”nu açıkladı.Yılın üçüncü çeyreğinde sektörün büyüme performansını sürdürdüğünü ifade eden Turhan, bu durumun da sektörün göstergelerine yansıdığını belirtti. İşletmecilerin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettikleri toplam gelirlerin yaklaşık 16 milyar lira olduğunu dile getiren Turhan, aynı dönemde işletmeciler tarafından 2,3 milyar lira yatırım yapıldığını söyledi. Turhan, söz konusu dönemde sektörde 448 farklı işletmecinin, BTK’den elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere aldıkları 794 yetkilendirme ile hizmet verdiklerini anlattı. Mobil abone sayısındaki artışın sürdüğüne dikkati çeken Turhan “Geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısı, bu yılın üçüncü çeyreği sonunda 80,6 milyona ulaştı. Böylece tarihimizde ilk kez yaklaşık yüzde 100 yaygınlığa erişildi. Sabit telefon abone sayısı da aynı dönemde 11,5 milyon oldu” diye konuştu. Bakan Turhan, 1 Nisan 2016’da başlayan 4.5G’de abone sayısının 69,3 milyona ulaştığını ifade ederek, yılın üçüncü çeyreğinde aylık ortalama 459 dakikalık mobil görüşmeyle Avrupa ülkeleri arasında bu konudaki birinciliğin devam ettiğini kaydetti.