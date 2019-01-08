Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İmza İnternet Teknolojilerine bağlı olarak yayın hayatına devam sitede bugüne kadar 100 binden fazla Türkçe içerik üretildi. Bunun yaklaşık 81 bini program ve uygulamalar hakkındaki içerikler, geri kalanını ise teknoloji haberleri oluşturuyor. Bir süredir İngilizce yayın için hazırlık yapan indir, şimdiden 1.000’in üzerinde İngilizce içeriği sahip ve kısa bir zaman içinde bu sayıyı 20 bine çıkarmayı hedefliyor.

Özellikle Türk girişimcilerin yurt dışına yönelik yazılımlarına ve uygulamalarına öncelik verdiklerini dile getiren İmza Teknolojileri Kurucu Ortağı Hasan Yaşar “İmza Teknolojileri olarak Türk girişimciler tarafından hazırlanan projelerin yabancı pazarda tanıtılmasına katkı sağlamak istiyoruz. Türk yazılım ve oyun projeleri yurt dışında ne kadar başarılı olursa, sektörümüz o kadar genişler. Bugüne kadar indir.com’u hazırlarken birçok insanın ve kurumun desteğini kazandık. Yurt dışına açılma sürecinde de bu desteklerin devamlılığının geleceğine inanıyoruz” diye konuştu.