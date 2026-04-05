Türkiye’de 5G’nin devreye girmesiyle akıllı telefon pazarında büyük hareketlilik başladı. Operatör ve teknoloji markaları peş peşe kampanyalar açıklarken, kullanıcıları 5G uyumlu cihazlara geçirmeye yönelik indirim ve takas fırsatları öne çıktı.

ÖMER TEMÜR- Türkiye’de 1 Nisan 2026 itibarıyla resmen başlayan 5G dönemi, teknoloji dünyasında kartların yeniden karılmasına sebep oldu.

Yaklaşık 21 milyon abonenin anında dâhil olduğu bu ekosistemde 4.5G’ye oranla 10 kat daha fazla hız vaadi, akıllı telefon pazarını da hareketlendirdi. Mevcut cihaz parkının yaklaşık yüzde 30’unun 5G destekli olması, markalar arasında agresif bir “cihaz yenileme” yarışını tetikledi.

İşte 5G’de akıllı telefon yarışı:

- Turkcell, nisan ayına özel olarak 5555 adet 5G telefonun %50 indirimle satılacağını açıkladı. Bunun yanı sıra şirket, 20 Nisan itibarıyla Apple, Samsung, Vivo, TECNO, OPPO markalarında geçerli olmak üzere peşin fi yatına 3 ve 6 taksit imkânı sunulacağını duyurdu.

5G için harekete geçtiler: Cep seferberliği

- MediaMarkt Türkiye, 5G’ye geçişi teşvik etmek maksadıyla “Eski Telefonunu Getir, 5G uyumlu Telefonu Götür” takas kampanyası başlattı.

- Teknosa, 3-6 Nisan tarihleri arasında geçerli kampanyası ile seçili 5G Android telefonlarda 1.000 TL indirim fırsatı sunuyor. Ayrıca kullanıcılar tüketici kredisi ve peşin fi yatına 3 ay vade fırsatından yararlanıyor.

- Bugüne kadar Türkiye’de 5G destekli 13 farklı modeli kullanıcılarla buluşturan Oppo 2026 yılında Reno, Find ve A serilerinin yeni modellerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

- Xiaomi, 15, 14 ve T serileri, 5G ibaresine sahip REDMI Note ile POCO’nun F, X ve M serileri ve 5G ibareli REDMI 15C/15 modelleri yeni nesil bağlantı deneyimi sunuyor.

- 5G destekli yeni akıllı telefon modelleri GM Fenix II Pro 5G ve GM 26 Pro 5G’yi geçtiğimiz günlerde kullanıcılarla buluşturan General Mobile, yakın zamanda yeni duyuracağı ürünlerle 5G destekli ürün gamını daha da genişletecek.

- Huawei WiFi Mesh X3 Pro, sahip olduğu Wi-Fi 7 teknolojisi ile kablosuz bağlantı hızını 3.6 Gbps seviyelerine ulaştırıyor.

