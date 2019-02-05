Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

MediaMarkt CLUB ayrıcalığından yararlanmak isteyen müşteriler mağazalara giderek ya da mediamarkt.com.tr’den online üye olabiliyor. Üyelik işlemi tamamladığı anda ise 50 liralık “Hoş Geldin Kuponu” hediye ediliyor. Ayrıca üyeler yaptıkları 3, 6, 9 ve 12’inci alışverişlerinde sürpriz indirimler kazanıyor. MediaMarkt CLUB üyeliğinin bir diğer avantaj ise ürün iade sürelerinin 2 katına çıkması. Üyeler, aldıkları ürünü resmi iade süresi olan 14 gün içinde değil; 28 gün içinde iade edebilme ayrıcalığına sahip oluyor.