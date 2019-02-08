Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spotify'ı 100 milyonu aşkın kişi ücretsiz kullanıyor. Gerçekten de oldukça geniş bir kitleden bahsediyoruz. Hal böyle olunca şirket, bu kullanıcıların servisten nasıl faydalandığını da yakından inceliyor ve mümkünse bu kullanıcıları ücretli hesaba geçirmeye çalışıyor. Ancak bazı Spotify kullanıcılarının reklamları engellediğini fark eden şirket, sert önlemler almak niyetinde.

Spotify yetkilileri, reklam engelleyici kullanıldığı saptanan hesapların 1 Mart tarihinden sonra devre dışı bırakılabileceğinin altını çiziyor.

2018 yılında reklam engelleyicileri kullananların sayısının yaklaşık 2 milyon seviyesinde olduğu belirtiliyor. Yani, Spotify kullanıcılarının yüzde 2’lik kısmı reklamları engellemek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. (Hürriyet)