Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Teknoloji ile birlikte artık yazılım robotları her yerde. Kimisi insan kaynaklarında çalışıyor, kimisi muhasebe servislerinde raporlama yapıyor. Kimileri de chatbot’lar gibi müşteriye hizmet veriyor. Sanırsınız karşınızda insan var. Yapay zekâ ile bütün sorulara eksiksiz cevap veriyorlar. Yakın gelecekte çağrı merkezleri, insan kaynakları gibi alanlarda müşteri etkileşimlerinin yüzde 85’inden fazlasının chatbot’lar üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor. Bu alanda faaliyet gösteren Türk şirketi Cbot ise uluslararası alandaki başarılarıyla Türkiye’nin göğüsünü kabartıyor. İki sene önce Mete Aktaş tarafından kurulan Cbot başta Amazon, Gittigidiyor, İş Bankası, ING Bank, Anadolu Hayat Emeklilik ve n11 olmak üzere pek çok şirkete hizmet veriyor.

SATIŞLARI ARTIRDI

Şirketin üç ortağından biri olan Çiler Ay Türkiye’nin ilk yüzde 100 yapay zekâlı çalışan chatbot’unu geliştirdiklerini belirterek “Aynı zamanda Türkiye’de yapay zekâ tabanlı chatbot alanında yerli yazılım sertifikası alan ilk teknoloji şirketiyiz. Daha çok finans sektörü ve insan kaynakları alanlarında yazılımlar geliştiriyoruz. Türkiye’de özel bankacılıkta yaklaşık yüzde 41’lik pazar payına sahibiz. İş Bankası’nın chatbot’unu Google Asistan’a entegre ettik. Bankacılık konusunda çok iddialıyız. İki banka ile daha görüşüyoruz. Diğer tarafta ise e-Ticaret var. Amazon İngiltere de varız. Botumuz kullanıcılara cilt bakım alanında danışmanlık yapıyor. Gittigidiyor’da ise yorumları sınıflandırıyoruz. Gittigidiyor bu sayede satışlarını yüzde 25-30 artırdı. Türkiye’deki bir otomotiv şirketine insan kaynakları için bir chatbot geliştiriyoruz. Ayrıca bir hava yolu şirketi ile görüşme hâlindeyiz” dedi.

DEVLER LİGİNE ÇIKIYOR

İstanbul’da iki ofis, yurt dışında ise San Francisco’da faaliyet gösterdiklerini dile getiren Ay, Londra’ya açılacaklarını söyledi. Londra’nın dünya finans sisteminin kalbi olduğunu belirten Ay “Oraya finans ile giriş yapmak istiyoruz. Bankacılık tarafından oldukça iyi tecrübeye sahibiz. Londra’da 400’e yakın banka var. Türkiye ile kıyaslandığında çok büyük bir pazar. Herkes oraya girmeye çalışıyor. Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde Londra’daki bankalarla tanıştık. İş bankası ile birlikte Google’ın standındaydık. Google RCS uygulamalarında dünyada 20 şirketten biri olarak bizi seçti. Biz de İş Bankası ile birlikte fuarda sunum yaptık. Orada Standard Chartered, Barclays, Royal Bank of Scotland ile görüşme imkânımız oldu. Nisanda Londra’da bir ofis kuracağız. Çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu. Çiler ay bütün Latin dillerini desteklediklerini belirterek, Avrupa ülkelerinin yanı sına Orta Doğu ülkelerinde de olmak istediklerini bildirdi.

TÜRKİYE'NİN ÇOK BÜYÜK POTANSİYELİ VAR

Yapay zeka, makine öğrenimi ve NLP (Doğal Dil İşleme) teknolojisi ile rakiplerinden ayrışan Cbot, yüksek doğruluk oranı sunuyor. Özellikle finans sektöründe 2.500 farklı konuda anlayan ve cevap veren bir yapıya sahip olduklarını anlatan Çiler Ay “Türkiye teknoloji alanında çok büyük potansiyele sahip. İnanılmaz bir mühendislik var. İnsan kaynağı anlamında daha uygun. Beş sene öncesine kadar bizim alanımızda Türk şirketi yok gibiydi. Teşvikler her geçen gün artıyor. Altı tane TÜBİTAK projemiz var. Yerli millî yazılıma çok önem veriyoruz. e-Devlet’te, belediyecilik ve sağlık alanında olmak istiyoruz” dedi.