Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bulut tabanlı oyun platformu olan Stadia ile bütün cihazlarda oyun oynamak mümkün olacak. Türkiye’deki oyuncuların ve oyun geliştiricilerin Stadia’nın sunduğu kesintisiz oyun tecrübesinden mahrum kalmaması gerektiğini aktaran TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak “Dünyada heyecanla karşılanan bu geliştirmenin ülkemizde problemsiz çalışamayacağı yönündeki yorumlar oldukça üzücü. Oyun pazarının ülkemizdeki büyüklüğü bir milyar dolara yaklaşıyor. Dolayısıyla bu kadar yüksek bir büyüme potansiyeline sahip bir pazarı yeni bir boyuta taşıyacak bu platformun Türkiye’de sıkıntısız bir şekilde işlemesi gerekiyor. Fakat ülkemizde her seferinde sıklıkla dile getirdiğimiz gibi hızlı internet için gerekli olan fiber altyapı oldukça yetersiz. Bu konunun artık hükûmetin ve mahallî yönetimlerin öncelikli konuları arasına girmesi gerekiyor” dedi.