Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Amerika pazarında XPODA markası ile faaliyete başladıklarını belirten Octopod Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Balo “5,8 milyar dolarlık Low Code ve No Code pazarının 2020’de 15 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Octopod, Low Code’un ötesinde bir No Code platformu. Kendi AR-GE ekibimiz ile geliştirdiğimiz, bir inovasyon projesi olan Octopod ayrıca dünyadaki ilk 10 No Code platformundan biri” dedi.