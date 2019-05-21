Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wi-Fi ile cep telefonu ve tablete bağlanan teleskoplar uzayı parmak ucuza getirirken, kamera kaydı yapan dürbünler büyük ilgi görüyor. Ürünlerin fiyatları ise 250 TL’den başlayıp, 80 bin TL’ye kadar çıkıyor. Celestron dürbünlerin Türkiye’deki satışını yapan Eyüboğlu Çelik Genel Müdürü Behçet Eyüboğlu uzay merakının satışları artırdığına dikkat çekerek teleskop ve dürbün alacaklara şu tavsiyelerde bulundu:

¥ Bir teleskopun en önemli özelliklerinden biri ışık toplama gücüdür. Bu ayna ya da mercek çapı ile orantılıdır. Daha geniş çap daha fazla ışık toplar. Sönük gök cisimlerinin ışığı geniş çaplı ayna ya da mercekle daha etkin toplanır.

¥ Dürbün seçimi yaparken kullanılacak alana göre seçim yapılması hedef ürüne sizi daha da yakınlaştıracaktır.

¥ Doğa gözlemlerinde dürbünlerde ön mercek çapı 42 mm’den küçük olanlar tercih edilmeli. Çok fazla büyütme isteniyorsa zoom’lu dürbünler tercih edilebilir.

¥ Gökyüzü gözlemlerinde tripod kullanılmayacak ise Upclose 7x50 ya da 10x50 dürbün önerilmektedir. Tripod ile gözlem yapılacak ise SkyMaster Serisi 15x70, 20x80 ve 25x100 önerilmektedir.

¥ Aktivite gözlemlerinde netleme tekeri bulunmayan ürünler ön planda olmalıdır. Şayet bu ürünlerde netleme kendiliğinden oluşmaktadır.