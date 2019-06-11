Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Maç içi oynanıştan, oyun planı, taktikler ve oyun sırasındaki hareketlere kadar tüm geliştirmeler önceki oyuna kıyasla büyük bir fark sunuyor. Bu yıl oyuna “manuel savunma özelliği” eklendi. Oyuncuların, otomatik top kapma çabasındayken uygulanacak manuel bir komut ile topu alma ihtimalleri yükselecek. Geçmiş dönemin FIFA oyunlarında bulunmayan bir oyun modu olan, “VOLTA” adı verilen sokak futbolu, oyunun bu yılki sürümünde yer alacak. FIFA Ultimate Team modu daha kapsamlı bir hâle gelecek. Ayrıca yapay zekâ iyileştirmeleri ve düzeltmeleri oyunun bu yılki sürümüne dahil edilecek. 27 Eylül’de satışa çıkacak FIFA 20’nin fiyatı ise 69.99 dolar oldu.