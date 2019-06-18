Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

WEEZ İLE HAYATI PAYLAŞIN

Cevdet Çetindoğan ve Mert Başer tarafından kurulan sosyal mobil uygulaması Weez, kullanıcıların dünyanın dört bir yanındaki en iyi mekanları keşfetmelerini sağlıyor. Kullanıcılar Weez üzerinden, katılacakları etkinlikleri oluşturup arkadaşlarını davet edebiliyor.

DETERJAN EVİNİZE GELSİN

Tüketicilerin yaşamlarını iyileştirmeye odaklanan P&G’nin Vestel iş birliğiyle geliştirdiği ‘Kolay Gelsin Teknolojisi’ ile artık deterjan siparişleri tek bir tuşla kapıya kadar teslim ediliyor. Ariel’in ardından Fairy’nin de dâhil edildiği proje kapsamında Vestel çamaşır ve bulaşık makinesi kullanıcıları, makinenin yanında verilen butona basarak Ariel ve Fairy siparişlerini verebiliyor.

OPPO RENO 10x ZOOM TÜRKİYE’DE

Oppo’nun merakla beklenen Reno 10x Zoom modeli Türkiye’de satışa çıktı. 6,6 inç büyüklüğündeki Reno 10x Zoom, açılır kapanır selfie kamerası ve 48 MP ultranet ana kamera, 13 MP telefoto lens ve 8 MP geniş açılı lens olmak üzere üçlü kamera dizilimi ile geliyor. Üç lensi farklı odak aralıkları ile birleştiren bu sistem, ultrageniş açılı lensin 10 katı etkili bir odak uzaklığı olan 16-160 milimetrelik tam bant genişliğine ulaşıyor. Reno 10x Zoom modeli önümüzdeki dönemde gelecek güncelleme ile 60x’e kadar zoom özelliği de kazanacak. İki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan cihazın fiyatı ise 7.999 TL.