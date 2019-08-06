Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakın gelecekte ise ‘drone’lar insan taşır hale gelecek. Türkiye Hava Sporları İnsansız Hava Araçları Branş Başkanı, Flycam ve Pilot Event Genel Müdürü Mehmet Öztekin “Artık dünya robotlaşma üzerine ilerliyor. Faydalı yükler taşıyabiliyorsunuz. Bugün çeşitli firmalar kargo için yarış içerisindeler. Yakın gelecekte drone’ler insan da taşıyabilecek. İnsanların ulaşımları Jetgiller’deki gibi drone’ler ile yapılacak. Şu anda 187 civarında firma deneme aşamasında. Uzak Doğu’da bir firma, ülkesinin bakanını uçurdu. Otomatik ve akıllı bir sistem üretilecek. Bu sistemin havada birtakım yolları olacak. Robotik akıllı sistemler sayesinde A noktasından B noktasına gidebileceksiniz” dedi.

Ülkelerin millî teknolojiler geliştirmesinin başka ülkelere bağımlılığı azaltmak için önemli bir etken olduğunu vurgulayan Öztekin; 12 yıldır kendi atölyesinde yaptığı cihazlarla hizmet verdiğini, tamamıyla yerli olmasa da sektörde yüzde 80 oranında yerliliğe ulaştıklarını söyledi.



Mehmet Öztekin, bu sene Teknofest kapsamında düzenlenecek Dünya Drone Şampiyonası’na, 32 ülkeden 64 sporcuyu davet ettiklerini söyledi.