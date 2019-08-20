Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Markanın ilk kablosuz oyuncu kulaklığı GSP 670, taşıdığı özelliklerle espordaki çıtayı daha yukarı çıkarıyor. Uzun süreler kullanıldığında bile rahatsızlık hissi vermeyen GSP 670, PC ve Play Station 4, akıllı telefon ve tabletlerle uyum çalışıyor. 20 saat hiç ara vermeden kullanılabilen Sennheiser’ın yeni kulaklığın hızlı şarj özelliği ile sadece yedi dakikada şarj oluyor. Oyuncular için önemli bir avantaj olarak da kulaklık, oyunda kullanılırken bile şarj edilebiliyor. Ayrıca GSP 670’in üzerinde yer alan mikrofon arka plandaki sesi filtreleyerek karşı tarafa iletiyor. Sennheiser GSP 670 satış fiyatı: 3.099 TL.