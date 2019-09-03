Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Konsorsiyum, enerji, bina yönetim sistemleri, acil durum yönetimi, sağlık, çevre ve atık yönetimi, otopark ve ulaşım sistemleri alanlarında entegre akıllı çözümlere odaklanacak. Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatını artırmaya katkı sağlamayı hedefleyen konsorsiyumun sunduğu akıllı şehir projesi, TÜBİTAK’ın Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) başvurularında FAZ-1 aşamasına geçmeye hak kazandı. 5G’nin akıllı şehir uygulamalarının temelini oluşturacağını belirten Netaş Ar-Ge Stratejileri Direktörü Rıza Durucasugil, “Tahminlere göre 2018’de 81 milyar dolar seviyesinde olan akıllı şehir harcamaları 2022’de 158 milyar dolara ulaşacak. Netaş’ın liderliğini yaptığı Akıllı Şehir Konsorsiyumu’nun önemi bu noktada ortaya çıkıyor. İlk kapsamda enerji, bina acil durum, sağlık, çevre ve atık yönetimi ile otopark ve ulaşım sistemlerinde kullanılacak cihazlar tarafından üretilecek olan veriler, merkezi bir yönetim biriminde toplanarak değerlendirilecek. Büyük Veri analitiği ve yapay zekâ uygulamaları ile işlenecek olan veri, gerçek zamanlı aksiyonlar üreten bir yapıyı mümkün kılacak” dedi.