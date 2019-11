Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünyada yaşanan dijital dönüşüm her alanda kendini gösteriyor. Merkezinde teknolojinin yer aldığı bu yeni çağın mimarları ise endüstriyel tasarımcılar. Dokunduğu ürüne hayat veren tasarımcılar yurt dışındaki başarılarıyla Türkiye’yi gururlandırıyor. Bunlardan biri de Mete Mordağ. 2018 yılında Edison Altın Ödülü’nü kazanan akıllı baston WeWalk’ta imzası bulunan Mordağ, bu defa aynı yarışmanın jüri koltuğunda oturdu. Yüz elli kişilik jüri içinde tek Türk olan Mordağ, geleceğin inovasyon ve teknolojileri için oy kullanacak.

Boğaziçi Ünversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Mordağ’ın enteresan bir hikâyesi var. Babası ressam olan Mordağ, daha küçük yaşlardan tasarıma ilgi duyar. Üniversiteden mezun olduğunda ise soluğu Avustralya’da alır. Sidney’de üç sene süren master eğitiminin ardından tekrar Türkiye’ye dönen Mordağ “Türkiye’ye dönünce Vitra’da tasarımcı olarak işe başladım. 2007’de ise Mordağ Design adı altında kendi işimi kurdum. O zaman bugünkü gibi teknoloji yoktu. Bundan beş sene evvel endüstriyel tasarım denildiğinde tuzluk, bardak, şişe, koltuk, mobilya tasarlardık. Ama şimdi işler tamamen değişti. Teknoloji ile artık her şey daha küçüldü. Minimalist tasarımlar daha fazla ön plana çıkıyor. Teknoloji, önümüzdeki elli sene zarfında her şeyi silip süpürecek. Artık lambalar noktalara dönüşüyor. Çünkü koskoca bir lambanın ürettiğini küçük bir led yapabiliyor. Yeni nesil araçlarda kapı kulpu yok mesela. Artık fotoğraf makinesine, cetvele, kayıt cihazınıza ihtiyacınız yok. Tasarım, yapılan şeyi düşünmek ve optimize etmek. Çeşitlilik kaybolacak. Ama yeni şeyler de göreceğiz. Bir şeyler yok olurken yeni şeyler ortaya çıkıyor” dedi.

Bu teknoloji çağının tasarıma da damgasını vurduğuna ifade eden Mordağ, son zamanlarda tasarım taleplerinin yeni nesil girişimcilerden geldiğine dikkat çekiyor. Mordağ “Görme engelliler için tasarlanan WeWalk bunun en somut örneği. WeWalk’un Edison Awards’ta bugüne kadar ödül alan tek Türk ürünü. WeWalk’ta teknoloji kadar ergonomi çok önemliydi. Herkesin tutuş şekli çok farklı. Yani her türlü tutuş şekline uyumlu olmalı. WeWalk’taki tasarım jüri üyeliğinin de kapısını açtı. Edinos Ödüllerinde endüstriyel tasarım, elektrik elektronik ve hızlı tüketim olmak üzere üç farklı kategoride oy kullanacağım” diye konuştu.

Thomas Edison’un hatırasına verilen Edison Awards’ta her sene yeni teknoloji ve inovasyonlar ödüllendiriliyor. 2020 yılında düzenlenecek olan Edison Ödülleri için değerlendirmeler ise 15 Aralık’a kadar sürecek. Kazananlar kavram, değer, yayılım ve etki kriterlerine göre ürün, hizmet, mükemmellik ve liderlikte ‘oyunu değiştiren’ler arasından seçiliyor.

AKILLI ÜRÜNLERİ ÇİZİYOR

Endüstriyel tasarımlarının altında Mete Mordağ imzası bulunan; hayat alanı için akıllı ürünler sunan Bean, fotoğrafçılık için devrim niteliğinde olan Capsule360, teknolojiyi görme engelliler ile buluşturan akıllı baston WeWalk, interaktif ekran dönüştürücü Wollox bu ürünlerden sadece birkaçı. Bu tasarımlar sayesinde hem yerli üretim artıyor hem de katma değerli ihracat yapılıyor.

¥ Bean ürünleri, aydınlatma ve elektronik cihazların tak-çalıştır özellikli ürünlerle tek bir uygulama ya da web üzerinden kontrol edilmesini sağlıyor. Arıkovanı’nda fonlanan Bean 118 bin TL elde etti.

¥ İnovatif ürünler ile fotoğrafçılık ve video sektöründeki kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Miops, Capsule360 ile Kickstarter’da fonlandı. 600 bin dolar fonlanma ile Türkiye rekorunu elde etti.

¥ Yerli bir girişim ürünü olan akıllı baston WeWalk, 2016 yılında Arıkovanı’nda 290 bin TL ile 2018’de ise Indiegogo’da 54 bin dolar ile başarıyla fonlandı. Akıllı baston projesi, Edison ödülü dâhil olmak üzere pek çok ödüle ve yatırıma layık görüldü.

¥ Wollox interaktif ekran dönüştürücü her türlü ekran veya projeksiyon alanının yüzeyini (tahta, halı, duvar gibi) dokunmatik hâle getiriyor. Geçtiğimiz ay Arıkovanı fonlama platformunda 232 bin TL ile fonlanarak hedefine ulaştı. Şu an üretim sürecinde olan Wollox akıllı kalemin bu sene sonunda pazara çıkması hedefleniyor.