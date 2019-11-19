Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin geçtiğimiz ay başlayan TÜRSAB Rota Projesinin ödeme altyapısında İyzico’nun yapay zekâlı teknolojileri kullanılacak. İyzico’nun Kurucu Ortağı ve CEO’su Barbaros Özbugutu, proje sayesinde hem turizm sektörünün kalkınacağının hem kayıt dışı ekonomi azalacağını belirterek “İyzico olarak sunduğumuz çözümlerle turizm sektöründeki öncü seyahat acentelerinin, sektöre daha iyi hizmet sunmasına katkı sağlayacağız. Bu platform sayesinde birçok farklı turizm hizmetine hızlıca ulaşılabilecek ve ekonomide canlılık sağlanacak. Turizmin kolay ulaşılabilirliğinin yanı sıra ödeme kolaylığının da rahatlığı yaşanacak” dedi.