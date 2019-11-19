Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dijitlleşme yolunda toplam 12 şehri gezecek olan Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’nın Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri ve Antalya’nın ardından sekizinci durağı Ankara oldu. Ankara’nın ardından İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a gidecek olan ve şu ana kadar 3.165 kilometre yol kateden Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, yaklaşık üç ayda 10 binden fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor. Küçük büyük bütün şirketlerin dijitalleşebildikleri ölçüde rekabet avantajını ellerinde tutabildiğini belirten Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal “Dünyada artık pek çok şirket, dijitalleşme ile fırsatlar yakalayabileceğinin, maliyetlerini azaltabileceğinin, verimliliği ve rekabet gücünü artırabileceğinin farkında. Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek oluyoruz. Bu kapsamda, işletmelere Red Kontrol’den Dijital Tarım İstasyonu’na, Metro Ethernet’ten Dijital Pazarlama Çözümlerine kadar işyerlerini dijitalleştirecek, verimlilik ve tasarruf sağlayacak geniş bir çözüm portföyü sunuyoruz” dedi.