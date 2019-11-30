Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Biyoteknolojik ilaçlardan, gen tedavilerine, biyosensörlerden yapay zekâya kadar kişiye özgü tedavi imkânı sunan bu ürünlerin sağlık harcamalarını da azaltması bekleniyor. Sanofi, Girişimcilik Programı PharmUp programı ile bu alanda sağlıklı fikirlere destek oluyor. Sağlıklı teknolojilere ev sahipliği yapan PharmUp yarışmasında dereceye giren Aksense, kandan beş dakika içerisinde teşhis koyarken, HiNDA ise dijital verileri DNA’da depolamayı başardı. İşte geleceğin en sağlıklı 5 fikri:



Aksense

Dünyada bir ilk olan Aksense, kan üzerinden enfeksiyonları 5 dakika içerisinde teşhis ederek tanı konulmasını sağlıyor. Yoğun bakımda doktorların en büyük yardımcısı olmaya hazırlanan Aksense, bulaşıcı hastalıkları anında tespit ederek gereksiz yere antibiyotik kullanımının önüne geçiyor. Aksense girişiminin kurucu ortaklarından Mürsel Baydemir “Böyle bir platformda birinci olmak benim için çok gurur verici. Türkiye’yi dünyada en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. PharmUp’ı hayata geçiren herkese de tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Pepapp

Dijital asistan Pepapp kadınların aylık döngülerini hesaplayarak en doğurgan oldukları dönemi bulurken aynı zamanda da regl ve yumurtlama dönemleri hakkında bilgi veriyor. Bunların yanı sıra blog sayfalarında da sadece kadınlara özel içerikler sunuyor.



HIDNA

Genetik mühendisliği ve tedavileri üzerine çalışan Dr. Cihan Taştan tarafından kurulan HiDNA, dijital verilerin DNA’da şifrelenmesi, arşivlenmesi ve geri okunmasına yönelik teknolojiler geliştiriyor. Üretilen DNA’lar oda sıcaklığında 40 yıla kadar bozulmadan saklanabiliyor. HiDNA.co’nun rakiplerinden farkı ise noter onaylı algoritma ile kişiye özel şifreleme metodu ile hard diske ihtiyaç duymaması. İşletmeler, bankalar ve kurumsal firmalarının verilerine talip olan HiDNA’nın hedefi yurt dışına açılmak.



Albert Health

Serdar Gemici, Serhat Uzun ve Ensar Güneşdoğdu tarafından geliştirilen Albert Health, kronik hastaların ilaçlarını zamanında ve doğru dozda almasına yardımcı olan yapay zekâ tabanlı bir sesli sağlık asistanı. Böylece yakınlarınızın tedavilerini uzaktan izleyebilir, sağlık raporu çıkarabilir, kayıtlarınızı doktorunuzla paylaşabilirsiniz.



DormIo

Respo Gadgets tarafından geliştirilen ağız içi apreyi Dormio uyku apnesi ve horlama tedavisinde kullanılıyor. Hafif ve taşınabilir özelliği ile kullanım kolaylığı sağlayan Dormio’nun yüzde 96 oranında hafif seviyedeki uyku apnesini, yüzde 75 oranında da orta seviyede uyku apnesini iyileştirdiği tespit edildi.



Singapur Türk teknolojisiyle tanıştı

Türkiye, dünyanın en büyük finansal teknoloji fuarı Singapur FinTech Festivali’ne çıkarma yaptı. Bilişim Vadisi öncülüğünde kurulan Türk Teknoloji Pavilyonu’da 14 Türk fitech firması 350’den fazla şirketle ikili görüşme imkânı buldu. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ve Singapur Büyükelçisi Murat Lütem fuarı ziyaret ederek Türk firmalardan bilgi aldı. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu Türk teknolojisini dünyaya açma konusunda ilk defa böylesi bir etkinliğe ön ayak olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, gelecek yıl da furada olmak istediklerini dile getirdi.



Turkcell’den hız rekoru

Turkcell genişbant veri taşıma hızında yeni bir rekora imza attı. Edirne ve Gebze veri merkezleri arasındaki canlı şebekesi üzerinden tek taşıyıcı ile 400 Gbps veri transferi gerçekleştirerek, en uzun mesafede bu hıza ulaşabilen dünyanın ilk operatörü oldu. Turkcell’in ulaştığı bu transfer hızı 60 dakikalık toplam 17 adet HD kalitede filmin sadece 1 saniyede aktarılabilmesi anlamına geliyor. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin 5G yatırımlarının hız kesmeden devam ettiklerini belirterek “5G ile sürücüsüz araçlar ve akıllı şehir çözümleri gibi yeni nesil teknolojilerle yüksek veri hızı ihtiyacı en üst seviyeye çıkacak. Şebekemize dâhil ettiğimiz tek taşıyıcılı 400 Gbps kapasiteli kanallar ile ihtiyaçlara kolaylıkla cevap verebileceğiz” dedi.