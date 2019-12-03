Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, yatırımcılar için çevre dostu, sürdürülebilir şirketlerin giderek önem kazandığını belirterek “Bu yıl, kurumsal yatırımcıların neredeyse tamamı yatırım kararlarını verirken iklim değişikliğini göz önüne aldıklarını belirtiyor. Biz de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayan, şirketlerin ve kurumların karbon ayak izlerini azaltmasına destek olacak yeni nesil akıllı teknolojiler geliştirmeye odaklanıyoruz. Çevre, sağlık ve güvenlik politikamız çerçevesindeki faaliyetlerimizle, çevreye karşı sorumluluklarımızı ve taahhütlerimizi yerine getiriyoruz” dedi.