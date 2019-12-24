Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde toplam 250 ULAK baz istasyonunu kullanıma alan Vodafone, ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonuna sahip operatör oldu. Vodafone, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars’ta hizmete sunduğu ULAK baz istasyonlarıyla yaklaşık 12 bin kilometrelik alanda 200 binin üzerinde aboneye hizmet veriyor. ULAK baz istasyonları için Rize’de düzenlenen açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Dr. Metin Balcı ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan katıldı.

5G’DEN SONRA HEDEF 6G

Törende konuşan Metin Balcı, Türkiye’nin kendi baz istasyonunu üreten dünyadaki 5-6 ülkeden biri olduğunu belirterek, “2018’de ULAK ile haberleşmeye başladık. 2019’da bunu ticari operatörlerin kullanımına sunduk. Bugüne kadar 690 adet baz istasyonunun teslimatını gerçekleştirdik. Her operatöre 250 adet baz istasyonunu haziran ayında teslim ettik. Vodafone, bu baz istasyonlarını ilk kuran ve hayata geçiren operatör oldu. Şimdi MAYA ile millî ağ sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Bu teknoloji içinde 5G’yi de barındırıyor. 4.5G yaygınlaşmadan 5G yaygınlaşmaz. Yabancı üreticiler için oluşturulan sahalar bize acı veriyor. Bu aynı zamanda bağımsızlığımızın simgesi olacaktır” dedi. Balcı, ilk hedeflerinin 5G, sonraki hedeflerinin de 6G olduğunu söyledi.

DEVLET ULAK’A GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da yerli iletişim teknolojilerinin önemine değinerek, “Bir yıldır ULAK’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kullanıyoruz. Veri güvenliği için yerli teknolojiler şart. Veri güvenliğini yabancı şirketlerle sağlamak, sınır güvenliğini yabancı askerlere emanet etmek gibi olur” diye konuştu. Yerli üretimde attıkları tohumların meyvelerini almaya başladıklarını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ise “ULAK’ta artık çift hanelere ulaştık. Devletin yüzde 30’u ULAK’ı kullanıyor. Bu konuda üreten ve ihracat yapan bir konuma geliyoruz. Haberleşmede milli teknolojiler milli silah kadar önemli. Ticari savaşlar bile haberleşme üzerinden yapılıyor. Fiber altyapının da bunun için hazır hale gelmesi gerekiyor. Fiberde kıl sayısını hesap eden ülkeler var. Bu ülkeler bunu hat gibi gösteriyorlar. Bizde de bu alanda bir istatistik yok. Bu alanda öncelikle harçlar ve istatistik konusunu halledeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gelin siz de destek verin

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan yatırımlarını sürdüreceklerini belirterek “Vodafone olarak, ULAK yerli baz istasyonu için ilk günden bu yana en fazla destek veren şirketiz. Ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonu olan operatörüz. Biz de Vodafone olarak, yerli ve milli üretimi desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise ULAK’a büyük yatırım yaptıklarını ifade ederek “Bu konuda 2 bin 500 gün mesai yaptık. 71 farklı tedarikçi ile çalıştık. Şirketimizde yerli iletişim komitesi kurduk” diye konuştu. Süel, diğer operatörlere de “Bu amaçla çalışmalara katılın” çağrısı yaptı.

EN FAZLA AKTİF İSTASYON VODAFONE'DA

Vodafone, ULAK çalışmalarına Aralık 2016’da başladı. Şubat 2017’de 250 ULAK baz istasyonu için sipariş veren Vodafone, ürünün geliştirme sürecine 40’ı aşkın uzmanıyla, bugüne kadar toplam 2 bin 500 günden fazla katkıda bulundu. Temmuz 2019 itibarıyla ULAK baz istasyonlarını ticari şebekesinde canlıya almaya başladı. Vodafone, şu anda, ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonu olan operatör konumunda bulunuyor.