Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye’deki büyüklüğü 20 milyon TL’yi aşan sosyal girişimciler sosyal adaletsizlikten çevresel sorunlara kadar birçok alanda çözümler sunuyor. İşte o sosyal girişimler:

BlindLook: Girişim, engelli bireylerin restoranlardan haberdar olmalarını, böylelikle sosyal hayata katılımlarını artırmayı amaçlıyor. BlindLook, erişilebilir mekanlar, restorana ulaşmak için yol tarifleri, dijital olarak erişilebilir menüler sunarak sipariş sürecini özgürleştiriyor.

Ecording: İklim değişikliği sorunlarından etkilenen kırsal bölgelerde kadınların hazırladıkları tohum toplarını drone’la fırlatıp, ulaşılması zor alanları ağaçlandırılmasını sağlıyor. Ecording, bu yıl 10. defa düzenlenen TEDxIstanbul etkinliğinde katılımcılar için tohum atışı gerçekleştirdi.

ROOT: ‘Birlikte’ isminde bir kutu oyunu geliştiren ROOT, 11-17 yaş arasındaki mülteci ve yerli çocukların birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlıyor. Arapça ve Türkçe tasarlanan oyun, çocukların birbirlerini ve kültürlerini daha yakından tanıyarak empati duygularını güçlendiriyor.

Kızlar Sahada Akademi: Sosyo-ekonomik dezavantajlı, 10-12 yaş arasındaki kız çocuklarını futbolla tanıştıran bir organizasyon. Akademide, biri gönüllü lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan, diğeri ise sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı bölgede bulunan kız çocuklarından oluşan iki taraf oluyor. Altı gün boyunca gönüllü öğrenciler, akademi öğrencilerine futbol ve çeşitli alanlarda (güzel sanatlar, bilim, kodlama, robotik, drama) eğitimler veriyorlar. Altıncı günde ise akademi öğrencileri ailelerine harika bir şov ve futbol şöleni izletiyorlar.

Önemsiyoruz: Hapishanede anneleriyle birlikte yaşamak durumunda olan 0-6 yaş arasındaki çocuklar için duygu kuklaları ve kutu oyunu geliştiriyor.

Mektepp: Boğaziçi Üniversitesi Makine Müdendisliği ile İngilizce, Fen Bilgisi ve Üstün Zekâlılar Öğretmenliği bölümleri son sınıf öğrencilerinden oluşan Mektepp ekibi, öğretmenlerin gelişimini destekleyen bir içerik ve etkileşim platformu üzerine çalışıyor. Platform, öğretmenlerin alternatif ders içeriklerine hızlı bir şekilde erişebilmesinin yanı sıra birbirleri ve konu uzmanlarıyla hızlı ve etkili iletişim kurmasını hedefliyor.

Toyi: Oyunun iyileştirici gücünü kullanarak çocuklara problem çözme, duygularını ifade etme gibi temel bilgi ve becerileri kazandırmak için oyuncak kitleri tasarlıyor. Ayrıca çocukların birbirleriyle olan etkileşimini artırmak için atölyeler düzenliyor.