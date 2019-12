Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR - Türkiye’de akıllı telefon kullanımı hızla artıyor. Öyle ki her 10 kullanıcıdan 9’unda akıllı telefon bulunuyor. Akıllı telefonlar ve sosyal medya ise kullanıcıları adeta ekran bağımlısı hâline getiriyor. Deloitte tarafından yapılan 2019 Global Mobil Kullanıcı Araştırması bu anlamda çok ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 28 ülkeden 44 bin 150 kişi ile görüşülerek yapılan araştırmaya göre Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger ve Instagram en sık kullanılan uygulamalar olurken onu haber okuma ve oyunlar izliyor. Türkiye, Twitter ve Instagram kullanımında ise Avrupa’nın iki katı bir oranla dünyada ilk sırada yer alıyor. Cinsiyete göre sosyal medya ve haberleşme uygulamalarının kullanımı incelendiğinde ise kadınlar daha çok Instagram, Snapchat ve TikTok kullanıyor. Kadınların kullanım sıklığı oranları, erkeklere göre Snapchat’te 14 puan, Instagram ve TikTok’ta 12 puan daha fazla. Erkeklerin kullanımda kadınları geçtiği uygulamalar ise Twitter ve tanışma platformları.



TRAFİKTE OYUN OYNUYORUZ

Türklerin liderliği bırakmadığı bir diğer alan ise mobil oyunlar. Araştırmaya göre her iki kişiden biri yani kullanıcıların yüzde 55’i oyun oynamak için cep telefonunu tercih ediyor. En fazla oyunu ise 35-44 yaş grubunda oynanıyor. Araştırmaya göre kullanıcıların yaklaşık yüzde 20’si sabah uyanır uyanmaz oyun oynamaya başlıyor. Trafikte oyun oynayanların oranı yüzde 28’e kadar çıkarken katılımcıların yüzde 67’si de evde oyun oynuyor. En çok oynanan oyunlar ise sırasıyla puzzle, kelime oyunları, aksiyon ve macera, strateji, yarış, spor oyunları oldu.



Telefon değiştirme sıklığımız azaldı

Araştırmaya göre döviz kurlarındaki artış ve taksit kısıtlaması sebebiyle telefon değiştirme sıklığı yüzde 64’ten yüzde 58’e kadar gerilemiş durumda. Ancak buna rağmen Türkler ortalama iki yılda bir telefon değiştiriyor.



Canımız acısa bile cepten vazgeçmiyoruz

Kullanıcıların yüzde 46’sı telefonunu devamlı kontrol etme ihtiyacı hissettiğini söylerken bu oran Avrupa’da yüzde 21. Kullanıcıların yüzde 32’si çok fazla telefon kullanımı yüzünden, aile veya arkadaşlarıyla bir arada olduklarında ‘yüz yüze’ iletişim kuramadıklarını ifade ediyor. Türkiye’de kullanıcıların dörtte biri fiziki acı hissetse bile telefon kullanmaya devam ettiğini söylüyor.



Televizyonun tahtını sallayamıyor

Akıllı telefonlar, televizyon dışında her alanda neredeyse bütün yaş gruplarında ilk sırada yer alıyor. Ancak televizyonu geçemiyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 80’si televizyon seyrettiğini söylüyor.



‘Bilgilerimizi satıyorlar’ diyoruz düşünmeden imzalıyoruz

Kullanıcıların yüzde 76’sı kişisel bilgilerinin şirketler tarafından kullanıldığını yüzde 69’u ise kişisel bilgilerinin üçüncü taraflarla paylaşıldığına inanıyor. Kullanıcıların yüzde 12’si kullanım şartlarını okuduğunu belirtilirken hiç okumadan imzalayanların oranı yüzde 45. Türkiye’deki katılımcılar yüzde 55 oranla en fazla e-Posta bilgilerini online olarak paylaştıklarını belirtirken, bunu telefon numarası, konum bilgisi ve fotoğraflar izliyor.