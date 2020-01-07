Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

SADECE 15 MM KALINLIĞINDA

Samsung, fuarda tanıttığı Q950 QLED 8K ile TV’de çerçeveyi kaldırıyor. 15 milimetre kalındığında ve yüzde 99’a yakın ekran/gövde oranı ile dikkat çeken televizyon 75 inçlik TV keyfi sunuyor. Yapay zeka ile donatılan televizyon ayrıca fitness ve sağlıklı hayat çözümleri ile birlikte geliyor.

STRES ALAN YASTIK

Qoobo adı verilen bu yastık aslında bir robot. Siz okşadığınızda kuyruğunu sallıyor bütün stresinizi alıyor.

HOLOGRAM ASİSTAN

Akıllı bir asistan olan Gatebox plastik bir kapsül ve hologramdan oluşuyor. Gatebox, akıllı telefonunuzdaki mesajları okuyabiliyor, hava durumu hakkında size bilgi veriyor. Gatebox’ı farklı kılan ise kullanıcıya trip atması. Eve geç geldiğinizde “Bu kadar geç gelme” veya “Seni gerçekten görmek istiyorum” gibi ifadeler söyleyerek, eve döndüğünüzde bile “Seni özledim” diyor.

HER KILIĞA GİRİYOR

Led ekranlara sahip bu çantalar şekilden şekle giriyor. Akıllı telefonunuzdan istediğiniz bir karakteri çantanıza yansıtabilirsiniz.

EVDEKİ VETERİNER

Evcil hayvanlarınızı sık sık veterinere götürmek zorunda kalmayacaksınız. Langualess tarafından geliştirilen giyilebilir cihaz ile evcil hayvanınızın kalp atış hızı analiz edebileceksiniz.

YAVAŞ ERİYEN BUZ

LG InstaView buzdolapları, Craft Ice özelliğiyle yavaş eriyen buz üretiyor. ABD’de satışa sunulan LG Craft Ice özellikli LG InstaView, 2020’de ek pazarlara sunulacak.

APPLE 28 YIL SONRA CES'TE

Yaklaşık 28 yıldır CES’e katılmayan Apple, fuarda boy gösterecek. Apple CES 2020 kapsamında şirket yetkilisi Jane Horvath ‘Mahremiyet insani bir haktır’ başlıklı bir konuşma yapacak.