ÖMER TEMÜR

Formula 1 yarış arabaları, dünyadaki en gelişmiş kara araçları arasında yer alıyor. Her türlü hava şartları ve pist şartlarına göre tasarlanan bu özel araçlar saniyeler içerisinde 350 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ancak yarışı kazanmak için bunlardan daha fazlası gerekiyor. Yarış esnasında verilerin analiz edilerek anında uygulamaya konulması büyük önem taşıyor. Mercedes-AMG takım bunun en güzel örneğini bizlere sunuyor. Son beş sezondur üst üste F1 şampiyonu olan Mercedes-AMG’nin başarısının temelinde ise yapay zekâ yatıyor. Mercedes-AMG yarışlara Hewlett Packard Enterprise (HPE) ile birlikte hazırlanıyor. Garajında mini bir veri merkezi barındıran Mercedes her gittiği ülkeye götürüyor.

Mercedes-AMG’de 300’e yakın sensör bulunuyor. Parkurda veya yarış boyunca pistte 500 Gigabyte veri üretiliyor. F1 aracı hareket ettiği andan itibaren sıcaklık, basınç, güç ünitesi ile lastik ve sürücü hareketleri anlık olarak takip ediliyor. F1 aracı garaja yaklaştığında veriler saniyeler içerisinde veri merkezine aktarılıyor. Bahreyn’in çölüne, Abu Dabi’nin kuru havasına, Singapur’un nemine kadar değişen şartlar yeniden analiz ediliyor. Altmış kişilik ekip gelen verilere göre hareket ediyor. Lastikler saniyeler içerisinde takılıyor. Bütün bu verilerin süper bilgisayarlarda analiz edildiğini belirten HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak bunun da Formula 1’da başarıyı beraberinde getirdiğini söyledi. Formula yarışmalarında her milisaniyenin önemli olduğunu ifade eden Kaymak “Araç pistte tur atarken aslında tekrar edilen veriler oluşuyor. Yapay zekâ, gereksiz verileri ayıklayarak analiz yapar. HPE olarak bir milisaniye daha kazanmak için ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bütün bunları yaparken süper bilgisayarlar ve bulut teknolojisinden yararlanıyoruz. Sadece Formula yarışlarında çözümler sunmuyoruz, alzheimara çare arayan sağlık araştırmalarına, Mars’a yolculuk projesine, büyük veriyi daha hızlı işleyecek yapay zekâ altyapılarına gelişmiş teknolojik çözümler sunuyoruz. En yeni projelerimizden bir diğeri ise 2024 yılında gerçekleştirilmesi planlanan yeni Ay yolculuğunun simülasyonunu yapacak dünyanın en güçlü süper bilgisayarını NASA için tasarlamak” dedi.