Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Bu kapsamda devreye aldığı dijital asistan Octo çatısı altında 20’yi aşkın yazılım bot’u ile çalışan Vodafone, Octo’ya devredilen süreçlerle dört bini aşkın saat kazandı. Robotik Süreç Otomasyonu ile şirkette yeni bir dönemin başladığını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle “Şirketimizdeki yüzlerce iş sürecini inceledik. Bu süreçlerden onlarcasının birbirini tekrar eden hareketlerden oluştuğunu, robotik otomasyona uygun olabileceğini gördük. Bunun üzerine, kendini tekrarlayan, rutin, monoton, girdisi ve çıktısı belli olan standart işlerimizi Octo ile otomatik çalışır hâle getirdik. Bir örnek vermek gerekirse bugün bir müşteriyi faturasızdan faturalıya geçirmek için farklı ekranlarda işlem yapılması gerekiyor. Bu işi Octo’ya bir defa öğretip otomatize ettiğimizde, Octo bu işi çalışanımız adına kusursuzca yapıyor. İş süreçlerimizin uçtan uca bütünleşik bir yapıyla dokümante edilmesini ve standart hâle getirilmesini hedeflediğimiz Octo, çalışan memnuniyetinin artırılmasında da önemli rol oynuyor” dedi.

Vodafone’un dijital asistanı Octo, hâlihazırda şirket içinde teknoloji, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, bireysel ve kurumsal iş birimlerinde kullanılıyor. Octo, insan davranışlarını taklit ederek, günlük rutin işleri çalışanların yerine kusursuz bir şekilde yapıyor.

Vodafone, önümüzdeki süreçte Octo’ya algısal ve bilişsel yetkinlikler kazandırmayı hedefliyor. Böylece robotları bilişsel yetenek gerektiren, standardın dışında daha karmaşık işlerde ve dolayısıyla daha fazla alanda kullanmayı amaçlayan Vodafone, robot sayısını da 50’nin üzerine çıkarmayı planlıyor.