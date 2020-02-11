Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Yaşanan bu dönüşüme kayıtsız kalmayan Sefamerve, WhatsApp üzerinden alışveriş dönemini başlattı. Mastercard’ın da dikkatini çeken uygulama ödeme sistemleri alanında dünyadaki en iyi dört örnekten biri olarak gösterildi.

e-Ticaret’te pazar yerlerinin payının giderek azaldığını belirten Sefamerve’nin kurucusu Metin Okur “Dünyada toptan satış küçülüyor. Pazaryerleri trafik kaybediyorlar. Makrodan mikroya doğru bir evrilme var. Hepsiburada’nın 100 bin tedarikçisi var. Ama diğer tarafta Facebook 45 milyon müşteri ve tedarikçi ile karşısına dikiliyor. Artık bir üründen 100 bin tane değil, bin üründen 100 tane satmak daha doğru. Hacimden çok kârlılık önemli. Instagram ve üç-beş ürün satanların sayısı o kadar çoğaldı ki. Bunun önünde duramazsınız. Özellikle kadınlar inanılmaz ürün satıyor. Bütün mecraları kullanıyorlar” dedi. Sefamerve olarak Whatsapp üzerinden alışveriş dönemini başlattıklarını dile getiren Okur şunları kaydetti: “Normalde siteye girişte müşterinin yüzde 30’unu kaybediyoruz. Şifreyi unutuyor, adresi yanlış giriyor v.s. Sonunda vazgeçiyor. Lilabot adın verdiğimiz chatbot ile müşteriler WhatsApp üzerinden giriş yapabiliyor. Üye oldu diyelim bu defa da ürün aramada sırasında müşterinin yüzde 10-15’ini kaybediyorsunuz. Çünkü rengini, kendine uygun bedeni bulamıyor. Kalan müşterinin yüzde 30’u da adres yazarken yüzde 50’si de ödeme noktasında pes ediyor. WhatsApp üzerinden bütün bu sorunları bitiriyoruz. Sitenin WhatsApp’ta üzerinde kayıtlı call center numarası var. Böylece şifreye gerek kalmadan giriş yapabiliyor. Chatbotlar üzerinden isteğiniz ürünü yazdığınızda önünüze geliyor. Ya da Google’da gördüğünüz bir fotoğrafı aratarak ürüne ulaşabiliyorsunuz. Adres yazmanıza da gerek yok. Adresi Google Haritalar üzerinden işaretleyip ödemeyi Masterpass üzerinden yapıyorsunuz. Bütün bu işlemleri bir dakikada gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde kargo takibi ve iade süreçlerini de chatbot üzerinden yapılabiliyor.”

Eylül ayından bu yana yaklaşık WhatsApp üzerinden 30 bin sipariş aldıklarını ifade eden Okur “WhatsApp’tan 368 bin kişi bizimle iletişime geçti. On milyona yakın mesaj aldık. Satışa dönüş oranı mobilde yüzde 1 iken bu şekilde yüzde 15’e çıktı” diye konuştu. Okur, Lilabot’u dünyaya da ihraç edeceklerini bildirdi.



Yapay zekâ kaç adet ürün satılacağını söylüyor

∂ Yapay zekâ ile kişisel alışveriş döneminin başladığını belirten Metin Okur “Yapay zekâ sayesinde hangi modelden kaç adet satacağımızı biliyoruz. Satın almada tamamen yapay zekâ kullanıyoruz. Müşteri bir ürünü alırken nelere dikkat ediyor algoritmalar sayesinde tahmin edebiliyoruz. Bu sayede kaç tane elbise satacağımı yüzde 99 oranda biliyoruz. Bu aynı zamanda stok yönetimini de kolaylaştırıyor” dedi.