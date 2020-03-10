Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri, müşteri hizmetleri ve satış alanlarında dünyanın en başarılılarını ödüllendiren 14. Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödüllerinde toplam üç ödül aldı. Bu yıl 48 ülkeden 2 bin 600’ü aşkın adayın yarıştığı ve yedi ayrı jüride 180’i aşkın profesyonelin görev aldığı Stevie Ödüllerinde Vodafone Türkiye, “Müşteri Hizmetlerinde İnovasyon”, “Müşteri Hizmetlerinde En İyi Teknoloji Kullanımı” ve “Yılın Müşteri Hizmetleri” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, Türkiye genelinde 13,4 milyon dijital müşteriye aktif hizmet verdiklerini belirterek “Bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi 472 milyona ulaştı. Dijital penetrasyon oranımız ise yüzde 86. Müşterilerimize Vodafone markası ile temas ettikleri her ürün, servis ya da kanalda aynı tecrübesi yaşatmak ve uçtan uca sade bir dijital tecrübe sunmak için çalışıyoruz” dedi.