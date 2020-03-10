Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Programa Birleşmiş Milletler “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nın bir veya birkaçına katkıda bulunan, hayatı kolaylaştıran, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan startup’ların başvurular kabul edilecek. 28 Nisan tarihine kadar başvurulara açık olan Mercedes-Benz StartUP’ta, üç farklı kategoride en iyi üç startup’a toplamda 150.000 TL’lik büyük ödül verilecek. İlk 10’a kalan tüm projelere ise “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ve Almanya ziyareti hediye edilecek. Bu yıl “Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü”nün yanı sıra yeni bir kategori olan “Ulaşım Çözümleri Ödülü” de sahibini bulacak. Ayrıca ilk defa bu sene ilk 10 startup, Mercedes-Benz yöneticilerinden kendi ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış bire bir mentorluk desteği alacak.