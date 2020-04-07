Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Akakçe, platformda başvuru sayfası oluşturan esnafın ücretsiz olarak sipariş almasını sağlayacak. Bu zor günlerde esnafın yanında olmak istediklerini belirten Akakçe Genel Müdürü Koray Karataş, “Covid-19 salgını sebebiyle ticaretin olumsuz etkilendiği bir dönemde, işleri azalan bakkal ve market gibi yerel satıcıları da güçlü sipariş ağımıza ekleyerek, bu zor günleri hep birlikte atlatmak için çalışacağız. Dijital dünyada güç birliği yaparak tüm zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz” dedi.