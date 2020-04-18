Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

İSTANBUL

Koronavirüsle birlikte insanlar evlere kapanırken bir çok şirket “home office-ev ofisi” çalışmaya geçti. Evden çalışanlara eğitimin de eşlik ederek ilk, orta, lise ve üniversitelerin online eğitime geçmesiyle internet kullanımı oranı yüzde 50’ye yakın artış gösterdi. Özellikle video platformlarının çok sık kullanılması kota sıkıntısını beraberinde getirirken müjdeli haber GSM operatörlerinden geldi. Kullanıcıların taleplerine kayıtsız kalmayan Türk Telekom ve Turkcell internet hızını her hangi bir ek ücret talep etmeden artırdı.

Türk Telekom yaptığı açıklamada VDSL ve fiber internet kullanıcılarının upload hızlarını 1 Haziran’a kadar iki katına çıkardığını duyurdu. Türk Telekom, en fazla aboneye sahip internet sağlayıcısı olduğu için, upload hızını artırması kritik önem taşıyor. Diğer yandan Türk Telekom altyapısını kullanan Turknet, Millenicom gibi diğer internet sağlayıcılarının aboneleri de bu artıştan yararlanabilecek. Ancak kendi altyapısını kullanan Türksat Kablonet’te artış söz konusu değil. Upload hızı artışı ise Türkiye genelinde kademeli olarak gerçekleşecek.

Turkcell Superonline da evden çalışma ve evden eğitim sürecinde interneti yoğun olarak kullanan fiber müşterileri için en düşük indirme hızını 50 Mbps’ye yükseltti. Böylece mevcut durumda 15, 25 ve 35 Mbps hızdan faydalanan abonelerin tümü 50 Mbps internetten faydalanabilir hâle geldi. Çalışanları, öğrencileri, internete içerik üretenleri veya içerik yükleyenleri de unutmayan Turkcell Superonline, yükleme hızını da en az dört kat artırarak 20 Mbps’ye çıkardı. Böylece ödevlerini gönderen öğrencilerin, dosya transferi yapan çalışanların, sevdikleriyle görüntülü görüşme yapanların, sıkça canlı yayın yapanların ve sosyal medya platformlarına video yükleyenlerin yüzünü güldürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Her fırsatta fiberin ülkemiz için önemine vurgu yapıyoruz. Bugün de fiber altyapının yaygınlığının ne kadar önemli olduğu bir defa daha ortaya çıktı. Turkcell olarak bu süreçte evlerinden çalışan ve işlerine mümkün olduğunca evlerinden devam eden kullanıcılarımız için indirme ve yükleme hızlarını katladık. Türkiye’yi ışık hızında fiber internet ile tanıştıran Turkcell Superonline’ın güçlü altyapısını Türkiye’nin hizmetinde” diye konuştu.

Öte yandan Vodafone’dan da bu konuda henüz bir açıklama gelmezken atacağı adımlar merakla bekleniyor.