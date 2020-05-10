Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Sensormatic, geliştirdiği iki farkı çözümle sosyal mesafenin korunmasına yardımcı oluyor. Sensormatic Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu sosyal mesafe çözümü ile yaklaşık 80 metrekarelik bir alanda hizmet verdiklerini belirterek "Sensörler insanların toplu olarak durdukları kurumsal işletmelerin sigara içme alanları, acil toplanma alanları, servis bekleme noktaları ve yemekhanelerinde, mağaza, market gibi yerlerde kullanılabiliyor. . Uygulama kurulu telefonlar bluetooth üzerinden iki metre mesafeden az iki dakikadan daha uzun süre bir arada bulunan kişileri algılayarak sesli uyarı ve takip imkânı sağlıyor" dedi.