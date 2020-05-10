Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bu paketten Estonya'nın dünyada ilk defa uygulamaya geçirdiği, dünyanın herhangi bir ülkesinin vatandaşlarına resmi dijital kimlik elde etme hakkı sunan e-Residency (e-Oturum) programındaki şirketler de yararlanabiliyor. Bu kapsamda 12 bin civarında e-Oturum sahibi Estonya İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yardım alabilecek.

2500’ü aşkın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ‘e-Oturum’ aldığı program, dünya çapında 70 binin üzerinde kişiye ulaşırken şimdiye kadar Türkiye'den e-Oturum (e-Residency) yoluyla kurulan şirketlerin sayısı ise 650’yi aştı. Program, e-Residency ile kurulan bir AB şirketinin, sadece Avrupa'da faaliyet göstermesini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya çapında iş yaparken AB'nin hukuki çerçevesinden de yararlanmasına imkân sağlıyor.