Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütü üyelerine operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı 10 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Başkentte DEAŞ operasyon: 10 gözaltı
02.06.2020 - 12:31 | Son Güncelleme: 02.06.2020 - 12:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların çatışma bölgeleriyle irtibatları olduğu belirlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : DEAŞ,
708368 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/708368.aspx
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