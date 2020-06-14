Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İngilizce anlıyorum ama konuşamıyorum diyenlerden misiniz? Ya da az bilip 'ben İngilizceyi çok iyi konuşurum' diyenlerden mi? Yoksa yıllarca kursa gidip pes edenlerden mi? Yolu ODTÜ'den geçen üç girişimci tarafından geliştirilen Donut Language Game, İngilizce eğitiminde yapay zekâ dönemini başlatıyor. Türk kullanıcılarının İngilizce öğrenimine göre hazırlanan Donut Language Game ile pahalı kursların yerini de yazılım robotu alıyor.

ON FARKLI YAPAY ZEKÂ

Donut Language Game’in kurucu ortaklarından Başak Temel, yapay zekâ temelli uygulama ile kişiye özel İngilizce eğitim imkanı sunduklarını belirterek "Uygulama yaklaşık 3.500 kullanıcı ile bir yıllık araştırma sonucunda geliştirildi. Uygulamanın içerisinde 10 farklı yapay zekâ bulunuyor. Türk kullanıcıların hangi konularda yanlış yapıyor, ona göre cümleler hazırlıyor. Oysa biz Türkçe düşünüp İngilizce konuşmaya çalışıyoruz. İngilizce düşünüp İngilizce konuşmamız lazım. Burada yapay zekâ devreye giriyor ve sizin eksik noktalarını tespit ederek eğitim veriyor" dedi.

Uygulamanın konuşma, gramer ve telaffuz olmak üzere üç ana bölümden oluştuğunu dile getiren Temel "Uygulamada iş hayatı, okul, sınav hazırlığı ve sosyal hayat kategorileri bulunuyor. Az biliyorum diyenden iyi biliyorum diyene kadar herkes kullanabilir. Özellikle de konuşmasını geliştirmek isteyenler için pratik imkânı sunuyor. Ancak hiç İngilizce bilmeyenlere göre değil. Kullanabilmek için en azından İngilizce cümle kurmasını bilmek gerekiyor. Donut'ta Toefl gibi dil sınavlarına hazırlananlar için de özel sorular bulunuyor" diye konuştu.

ÜCRETSİZ VE SINIRSIZ TECRÜBE

Ücretsiz olarak kullanıma sunulan Donut, sınırsız pratik imkânı sunuyor. Ücretsiz versiyonda reklamlar yayınlanırken kullanıcıların puan toplaması gerekiyor. Premium üyeliği tercih edenlere ise aylık 25 dolar karşılığında üst düzeyde deneyim sunuluyor. Donut'a Google Play Store'dan ve ‘donutlanguage.com’ adresinden ulaşabilirsiniz. iPhone kullanıcılarının ise biraz daha beklemesi gerekiyor.

HEDEF BİR MİLYON KULLANICI

Başak Temel, yediden yetmişe her yaştan kullanıcıya hizmet verdiklerini belirterek "Şu an 5.500 kullanıcıya hizmet veriyoruz. İlk kurumsal müşterimiz ODTÜ" dedi. Hedeflerini bir milyon kullanıcı olarak açıklayan Temel şunları kaydetti: Hedefimiz ana dili İngilizce olmayan tüm ülkeler. Türkiye'den sonra Brezilya ve Meksika'ya açılmayı planlıyoruz. Afrika'nın büyük başkentleri ve Pakistan'a odaklanacağız.

UTANMANIZA GEREK YOK

Oyunlaştırma teknolojisiyle İngilizce öğrenimini daha keyifli hâle getirdiklerini ifade eden Başak Temel "Donut'un bir avantajı da fiziki mesafeye kaygısı olmadan herkesin evinden kullanabilmesi. Biliyorsunuz İngilizce eğitiminde bir de utanma kaygısı vardır. Bir kelimeyi yanlış telaffuz ettiğinizde insanlar genelde utanır. Uygulamada ise karşınızdaki robot olduğu için utanma korkusu olmadan pratik yapabiliyorsunuz. İsterseniz 50 defa hata yapabilirsiniz. Hatalarınızı tekrar ederek aksanınızı düzeltebiliyorsunuz" dedi.