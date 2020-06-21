Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook hesabı üstünden Brezilya'da yaşayan kişilerin WhatsApp'tan para gönderip alabileceğini duyurdu. İlk olarak 2018'de Hindistan'da denenmeye başlayan özellik Facebook Pay üzerinden kullanılıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu bireysel kullanıcılar için ücretsiz olacakken, işletmelere ödeme almak için bir ücret talep edilecek.



Öte yandan WhatsApp platforma pek çok yeni özellik entegre etmeye hazırlanıyor. İşte WhatsApp'a önümüzdeki dönemde gelecek yeni özellikler:



ÇOKLU CİHAZ DÖNEMİ: WhatsApp bir süredir çoklu cihaz desteği özelliğini test ediyor. Söz konusu özelliğin aktif hâle getirilmesinin ardından adından da anlaşılacağı üzere WhatsApp iki farklı cihazdan aynı anda kullanılabilecek.



SİLİNEN MESAJLAR: WhatsApp aynı Snapchat'te olduğu gibi yok olan mesajlar özelliğini önümüzdeki dönemde kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Expiring Messeges (Süresi dolan mesajlar) olarak adlandırılan özellik kapsamında kullanıcılar gönderdikleri mesajların otomatik olarak silinmesi komutunu verebilecek. Kullanıcılar 1 gün 1 hafta 1 ay gibi opsiyonlar arasında seçim yapma imkânına sahip olacak.



MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ: Yeni WhatsApp özelliği ile birlikte kullanıcılar, zaman aralığına göre mesaj arama işlemi yapabilecek.



DEPOLAMA ÖZELLİĞİ: Depolama özelliği ile birlikte kaydedilmiş medya dosyalarının telefonda toplam ne kadar yer kapladığını kontrol edebilecek.



MESAJ SİLME ÖZELLİĞİ: WhatsApp'ın depolanan mesajları silme konusunda da bir geliştirme üzerinde çalıştığı biliniyor. Henüz test geliştirme aşamasında olan bu özelliğin detaylarının önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.