Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bugüne kadar daha çok kripto paralarla birlikte anılan blockchain teknolojisi dünya ekonomisinin her alanında kendisini gösteriyor. 'Geleceğin sistemi’ olarak nitelendirilen blockchain’in yıkıcı gücünü en yakında göreceğimiz alanların başında ise futbol geliyor. Son yıllarda dünyanın önde gelen kulüplerinin gerçekleştirdiği ‘taraftar token’ anlaşmalarıyla dikkat çeken blockchain-futbol iş birliği çok yakın zamanda ülkemizde de yaygınlaşacak.

TÜRK MÜHENDİSLER GELİŞTİRDİ

Bitci Teknoloji, geçtiğimiz dönemde tanıttığı ve tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen Bitci Chain platformuyla sadece kulüplere alternatif bir gelir modeli sunmuyor aynı zamanda taraftarlık deneyimini de farklı bir boyuta taşıyor. Bitci Chain’in, borsa ve ödeme platformuna entegre Türkiye’nin ilk blockchain’i olduğunun altını çizen Bitci Teknoloji Genel Müdürü Onur Altan Tan “Bitci Chain çatısı altında sunduğumuz hizmetlerden biri de Bitci Loyalty adını verdiğimiz sistem. Bu uygulama sayesinde tüketicilere indirim, kampanya, hediye olarak o marka için geliştirilen token’lar verilebiliyor. Bunun için gerekli altyapıyı tamamladık. Bu uygulama nihai tüketiciye dokunan her tür şirket için büyük bir ayrıcalık sunuyor. Perakende, gıda ya da aynı şekilde futbolda blockchain’in açtığı çok büyük bir fırsatlar kapısı var” dedi.

Bitci Chain platformu üzerinde, futbol kulüpleriyle anlaşmalı olarak taraftar token’ları geliştirmek üzere çalıştıklarını ifade eden Tan “Bunu aslında bir nevi dijital halka arz olarak düşünebilirsiniz. Kulüplerin blockhain üzerinde geiştirilen token’ları taraftarlarına sundukları bir sistem bu. Aslında sistemin de yapabileceklerinin sınırı yok. Ama en basit olarak, belirli bir ücret karşılığında ya da bir sadakat kampanyası olarak verilen bu token’lara sahip olan taraftarlar, bu token’ları kulüplerin belli karar aşamalarına katılmak, kulüp ürünlerinden ücretsiz yararlanmak, antremanları ya da dijtal platformdaki özel içerikleri takip etmek için kullanabilir. Tüm bunların yanında söz konusu token’ları Bitci.com ya da anlaşmalı diğer kripto para borsaları üzerinden TL’ye çevrilebilecek. Yani siz bu uygulamayla sadece kulübünüze destek vermekle kalmıyor; hisse senedi gibi işlem gören bir token’a da sahip oluyorsunuz. Bu aynı zamanda bugün ciddi finansal zorluklar yaşayan futbol kulüpleri için de çok önemli bir gelir modeli olacak” ifadelerini kullandı.

KRİPTO PARA İLE ÖDEME İMKÂNI

Bitci Chain çatısı altında geliştirdikleri Bitci PAY uygulamasının ise kripto paraların Türkiye’de bir ödeme aracı olarak kullanılmasını sağladığına dikkat çeken Tan “Bu sistemin en güzel özelliği de şu: Siz tüketici olarak ödemenizi kripto para cinsinden yaparken, işletme sahibinin hesabına ise istiyorsa kripto para istiyorsa TL geçiyor. Yazar kasa, tablet ve cep telefonlarına entegre edilerek hem kullanıcıya alışılmış ödeme yöntemlerinden daha hızlı, güvenli ve kullanışlı bir platform sunuyor. Ayrıca şirketlerin mobil aplikasyonu olsa bile bu aplikasyona blockchain entegrasyonu hızlı bir şekilde yapılabiliyor” diye konuştu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNİN TOKEN'LARI VAR

∂ Blockchain temelli çözümler bugün dünya futbolunda büyük ilgi görmeye başladı. Şu anda dünyada en yüksek taraftar kitlesine sahip olan kulüpler arasında başı çeken FB Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint Germain, AS Roma ve Juventus gibi kulüpler, geliştirdikleri taraftar token’ları aracılığıyla hem ilave bir gelirin sahibi oluyor hem de kullanıcılara çok üst düzey bir taraftarlık deneyimi sunuyor.

HER SEKTÖRE ÖZEL ÇÖZÜM

Onur Altan Tan her sektöre özel çözümler sunduklarını belirterek şunları kaydetti: “Enerji ve lojistik gibi sektörlerdeki tedarik zinciri verilerini Bitci Chain altyapısı ile şifreleyen BitciSupply bir yandan bu verilerin istenildiğinde yetkili birimler veya herkes tarafından görünür olmasını sağlarken diğer yandan bu verilerin geriye dönük değiştirilmesini önlüyor. Bunun yanında Bitci Tokenizer ile Bitcichain altyapısı üzerinde marka token’ları oluşturabiliyor. BitciDapps ile ise her sektör ve iş modelinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek akıllı sözleşmeler hazırlayabiliyorsunuz. Kripto para borsası açmak isteyen kişi ve kurumlara 7/24 altyapı desteği, kişiye özel arayüz ve gelişmiş bir admin paneli sunan Bitciexchange ise Bitci’nin kripto para konusundaki uzmanlığının somut bir ürünü.