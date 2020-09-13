Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünyanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı saati olmasıyla dikkat çeken OPPO Watch 46 mm ve 41 mm olmak üzere iki farklı boyutta geliyor. 41 mm olan modeli 1.799 TL, 46 mm olan model ise 2.299 TL'den satılıyor.

OPPO Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte egzersiz videoları boş zamanlarınızı değerlendirmenizde size yardımcı oluyor. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken sağlığınızı takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği ise her gece uyku durumunuzla ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dâhil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde OPPO Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor. OPPO Watch 46 mm akıllı güç yönetimi ile 36 saate kadar çıkabilen pil ömrü sunuyor. Güç tasarrufu modunda çalışırken pil 21 güne kadar dayanabiliyor. VOOC hızlı şarj teknolojisi sayesinde 15 dakikalık şarj ile 16 saatlik kullanım sağlayabiliyorsunuz.

KIYAFETİN ŞEKLİNİ ALIYOR

OPPO Watch, yapay zekâ görüntüleme fonksiyonuyla günlük görünüşünüzü de tamamlıyor. Giydiğiniz kıyafetlerin fotoğrafını HeyTap Health uygulamasıyla çekerseniz, akıllı saatinizin ekranı sizin kıyafetinizle uyumlu hâle gelebiliyor.