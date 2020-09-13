Microsoft’tan önce Ericsson İngiltere’de, Vodafone Satış ve Dijital Servislerden Sorumlu Global Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Özbilgin, kariyeri boyunca HP ve Alcatel-Lucent gibi global bilişim şirketlerinde ülke yönetimi ve satış gibi kilit pozisyonlarda bulundu. Yeni göreviyle ilgili açıklamalarda bulunan Özbilgin, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek “Ülkemizin ulusal planları çerçevesinde Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede bir teknoloji ve inovasyon üssüne dönüşmesi için başta istihdam olmak üzere gereken tüm adımları atmayı hedefliyoruz” dedi.
Microsoft Türkiye’ye yeni Genel Müdür
13.09.2020 - 03:49 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 03:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilişim ve iletişim teknolojileri sektöründe 20 yılı aşkın uluslararası deneyime sahip Levent Özbilgin, Microsoft Türkiye’nin yeni Genel Müdürü olarak tayin edildi.
Etiketler : Microsoft Türkiye,Microsoft Türkiye müdürü,
731442 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/731442.aspx
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