Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Microsoft’tan önce Ericsson İngiltere’de, Vodafone Satış ve Dijital Servislerden Sorumlu Global Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Özbilgin, kariyeri boyunca HP ve Alcatel-Lucent gibi global bilişim şirketlerinde ülke yönetimi ve satış gibi kilit pozisyonlarda bulundu. Yeni göreviyle ilgili açıklamalarda bulunan Özbilgin, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek “Ülkemizin ulusal planları çerçevesinde Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede bir teknoloji ve inovasyon üssüne dönüşmesi için başta istihdam olmak üzere gereken tüm adımları atmayı hedefliyoruz” dedi.