ÖMER TEMÜR

Bu yıl konferansta yapay zekâ ve robotik süreçlerinin konuşulacağını belirten Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen, Türkiye'yi yazılım konusunda dünyanın test merkezi hâline getirmek istediklerini söyledi. Yitmen "Test sektörü dünyada 100 milyar dolarlık büyüklüğe sahip. Her yıl ortalama yüzde 2-3 büyüyor. Türkiye’de ise bir milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip. Türkiye her yıl dünyanın çok üzerinde yüzde 12-14 büyüme gösteriyor. 'Made in Turkey' var neden 'Tester in Turkey' olmasın diyoruz. 'Tester in Turkey' mottosuyla yola çıktık. Test bizim işimiz. Kültürümüze de çok uygun bir şey. Çünkü biz eleştirmeyi seven bir milletiz. Bunu pozitife çevirebiliriz. Türkiye neden test merkezi olmasın" dedi.

Yitmen binlerce kişiyi test uzman olarak istihdam edebileceklerini belirterek "Bu alanda uluslararası sınavlar var. 2006'dan bugüne kadar dört bin kişi bu sınavlara girdi. Üç bin kişi sınavları başarıyla geçerek sertifika aldı. Bu istihdam için büyük fırsat" diye konuştu.