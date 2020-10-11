Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türk siber güvenlik şirketleri uluslararası başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Avrupa ve Orta Doğu'da birçok ülkede hizmet veren İnfrasis, devletlerin kritik verilerinin taşınmasına aracılık ediyor. BM’nin kritik kurumlarına da giren Türk şirketinin nükleer faaliyetleri yakından takip eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) veri tabanında imzası bulunuyor.

Faaliyetlerine 2012 yılında başlayan Infrasis, ağ ve bilgi güvenliği, iş sürekliliği, sanallaştırma, ağ altyapısı ve bütünleşik veri sistemleri, felaket kurtarma merkezleri uygulamaları ve tasarımları alanlarında hizmet veriyor. Yirmi beş kişilik mühendis ekibiyle çalışan firma aynı zamanda Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’na katılan dört siber güvenlik şirketinden biri. 2015’ten bu yana Avrupa ülkelerinde servis hizmeti verdiklerini belirten Infrasis'in Genel Müdürü Can Sobutay “İngiltere, Fransa, Almanya, Norveç, Avusturya, BAE, Katar ve İsrail’de iş yapıyoruz. Anahtar teslimi projeler yapıyoruz. Mesela Norveç Sağlık Bakanlığına dijital verilerinin taşınması, yedeklenmesi ve korunması konusunda hizmet verdik. Pandemide 50-60 ayrı kurumun verilerini taşıdık. Çok ciddi artış oldu. Bunun dışında eğitim amaçlı projelerimiz oluyor. Avrupalı firmaların eğitimi için özel fonlar var. Onların desteğiyle eğitimler veriyoruz” dedi.

BM’ye yönelik de projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Sobutay, 2015 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) veri tabanında yapılan güncellemelerin hâlen kullanıldığını söyledi. Sobutay, proje ile ilgili şu bilgileri verdi: Uluslararası Atam Enerji Kurumu Kuzey Kore’nin nükleer denemelerini çok yakından izliyorlar. Kurumun bütün dünyaya yayılmış bir sensör ağı var. Hem sismik datayı hem de atmosfer ve sudaki radyoaktif partikülleri izliyorlar. Atmosferde değişen izotopları inceliyorlar. Himalayalar’da beş bin metrede bile antenleri var. Sensörler sürekli olarak merkeze veri aktarıyor. Biz kurumun Viyana’daki merkezinde bu verilerin toplandığı sistemin güncellemesini yaptık. Güvenlik ve erişebilirlik sağladık.

Türkiye'de de kamu tarafında bir çok projeye imza attıklarını anlatan Sobutay “Türkiye’de e-Devlet’teyiz. Büyük ölçekli projeler için çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda onları da açıklayacağız” diye konuştu. Pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara da değinen Sobutay özellikle kimlik doğrulama çözümlerine olan ihtiyacın arttığını söyledi. Sobutay bu dönemde e-Ticaret firmalarına yönelik saldırıların arttığına dikkat çekti.

DÜNYADAKİ 49 FİRMADAN BİRİ OLDU

İnfrasis Siber Mühendislik, uygulama dağıtımı ve güvenliği çözümlerinde dünya lideri olan F5 Networks’ün dünyada sadece 49 firmanın yer aldığı “Guardian Profesyonel Hizmet Programı”na katılan ilk Türk siber güvenlik şirketi oldu. F5 BIG- IP bileşenlerinin çözümlerini tasarlamak, uygulamak, sürdürmek ve optimize etmek için gerekli becerilere sahip olduklarını belirten Sobutay, söz konusu iş birliği ile yurt içinde ve yurt dışında güvenilir bir danışman olmaya devam edeceklerini söyledi.