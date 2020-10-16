Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü ve popüler sosyal medya platformu Twitter'da saat 00.43 itibariyle "bir hata oluştu" uyarısı alınarak tweetlerin bulunduğu anasayfa yüklenmemeye başladı. Konuya ilişkin Twitter tarafından ilk açıklama yapıldı. Resmi Twitter support hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Twitter'ın bir süredir pek çok kullanıcı için kullanılamaz hale geldiği ancak tekrar eski haline gelmesi için çalışıldığı duyuruldu. Öte yandan Twitter'ın dahili sistemlerinde bazı sorunlar yaşandığı ve güvenlik ihlali ya da siber saldırı belirtilerine rastlanılmadığına da açıklamada yer verildi.