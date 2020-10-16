Ünlü ve popüler sosyal medya platformu Twitter'da saat 00.43 itibariyle "bir hata oluştu" uyarısı alınarak tweetlerin bulunduğu anasayfa yüklenmemeye başladı. Konuya ilişkin Twitter tarafından ilk açıklama yapıldı. Resmi Twitter support hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Twitter'ın bir süredir pek çok kullanıcı için kullanılamaz hale geldiği ancak tekrar eski haline gelmesi için çalışıldığı duyuruldu. Öte yandan Twitter'ın dahili sistemlerinde bazı sorunlar yaşandığı ve güvenlik ihlali ya da siber saldırı belirtilerine rastlanılmadığına da açıklamada yer verildi.
Twitter çöktü! Dünya genelinde erişim sorunu
16.10.2020 - 04:05 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 04:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sayısı milyonları aşan ve kullanıcısıyla büyümeyi sürdüren sosyal medya platformu Twitter'da 00.43'ten itibaren "bir hata oluştu" uyarısı vemerye başladı. Uyarıyla birlikte tweetlerin yer aldığı anasayfa kısmı yenilenmeyerek açılmamaya ve yeni tweet oluşturulmamaya başladı. Aynı sorun ABD'nin bazı eyaletlerinde ve Avrupa ülkelerinde de yaşandı.
Etiketler : twitter,twitter çöktü mü,tweet,
739251 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/739251.aspx
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