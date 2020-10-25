Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bunun için Google, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya devlerinin dijital miras politikalarını bilmek gerekiyor. Çoğu servis sağlayıcı; vekaletname, doğum belgesi, vasiyetname veya miras mektubu gibi ortak belge istiyor. Siber güvenlik firması ESET sosyal medya platformlarda miras konusunda yapılması gerekenleri sıraladı:

¥ Google: Farklı bir yaklaşım benimsiyor ve bir “Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi“ kullanıyor. Kullanıcılar hesaplarına belirlenen süre boyunca giriş yapmazsa önceden kayıtlı bir telefon numarası ve e-Posta adresine 1 ay öncesinden bildirim gönderiliyor. Etkin olmadan bekleme süresi 3, 6, 12 veya 18 ay olarak ayarlanabiliyor. Bir sonraki adım, hareketsizlik süresine ulaşıldıktan sonra yanıt veremediyseniz kime bildirim gönderileceğini seçmek ve hangi veri ve hizmetlere erişebileceklerine karar vermektir; liste uzun. Belirlenen kişi e-posta ile bilgilendirilecek ve kimliği önceden tanımlanmış bir telefon nu-marası aracılığıyla çok faktörlü kimlik doğrulaması kullanılarak doğrulanacaktır. Daha sonra bu kişi, seçilen verilerin bir kopyasını indirebilecek.

¥ Facebook: Bir mirasçı atamanıza izin verir ve atanan kişiye hesabı anma ve son bir mesaj gönderme yetkisi verir. Mirasçı ayrıca istenmeyen anma mesajlarını silebilir, etiketleri kaldırabilir, arkadaşlık isteklerine cevap verebilir, hesap silme talebinde bulunabilir. Facebook'ta mirasçı işaretlemek için “Facebook'ta hesabıma nasıl hesap vârisi eklerim veya hesap vârisimi nasıl değiştirir ya da kaldırırım?“ kısmını inceleyebilir, yönergeleri takip edebilirsiniz. Başka bir seçenek, hesabın silinmesini istemektir. Ancak unutmayın, silme işlemi bir kez yapıldığında geri alınamaz.

¥ Instagram: Garip ama Facebook'un sahip olduğu Instagram, bir mirasçı atamanıza izin vermiyor. Hesap, doldurulması gereken farklı online formlarla anılaştırılabilir ve silinebilir. Bu formlar ölüm belgesi gibi ölüm kanıtı sağlayan belgeleri içermelidir. Hesabın silinmesi isteniyorsa, bu işlem yakınlığını ve yetkilerini kanıtlayabilecek en yakın aile üyesi tarafından yapılmalıdır.

¥ Youtube: Bu konuda Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi birçok seçenek sunuyor.

¥ LinkedIn: Bir hesabı silmek için, onu raporlayarak Instagram'ınkine benzer belgelenmiş kanıtlar sunmanızı ister.

¥ Twitter: Hesabı devre dışı bırakmak için bir forma yönlendiriyor.

¥ Snapchat: Sadece bir form aracılığıyla hesap silme imkânı sunuyor.