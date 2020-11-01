Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Rave Neo, 98 dB’lik yüksek ses seviyesi ve düşük frekanslı sesleri gerçek zamanlı olarak iyileştiren BassUp teknolojisiyle öne çıkıyor. En ufak sesleri bile tok şekilde dinleyicilere yansıtabilen Rave Neo, 50 W gücündeki ses çıkışıyla âdeta partiyi gittiğiniz her yere götürmenizi sağlıyor. Rave Neo’nun sahip olduğu Soundcore PartyCast teknolojisi, 100’den fazla uyumlu hoparlörün birbirine bağlanabilmesini ve hem müziğin hem de ışıkların tüm bu hoparlörlerde senkronize olmasını mümkün kılıyor. Rave Neo, üzerindeki LED ışıklarla çaldığınız parçalara uygun zevkli ışık şovları yaparak keyfinizi görsel şölenlerle zenginleştiriyor. Ayrıca iPhone ve Android akıllı telefonlara ve tabletlere indirilebilen Soundcore mobil uygulaması üzerinden farklı ışık modlarından dilediğinizi seçebiliyor ve ses profili oluşturabiliyorsunuz. Rave Neo, aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Bu sayede istenildiği zaman DJ'lik görevini bir başkasıyla paylaşmak mümkün hâle geliyor. 5.000 mAh'lik güçlü bir kapasiteye sahip hoparlör 18 saat kesintisiz kullanılabiliyor. USB, AUX ve Bluetooth bağlantı kabiliyetleri ile donatılan Rave Neo’un Türkiye fiyatı ise 1.499,90 TL.